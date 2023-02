Organisatoren blikken fier terug op WK manillen in Deerlijk: “Alles is pico bello verlopen”

Het wereldkampioenschap manillen in Deerlijk werd een meevaller over de hele lijn. Steffi Duyck uit Oostrozebeke kaapte de wereldtitel weg. “We kregen niets dan lovende commentaar”, blikt schepen Louis Vanderbeken (CD&V) terug.

“Een pluimpje voor de 55 vrijwilligers die meehielpen om dit gebeuren in goede banen te leiden.” De Gaverhal in Deerlijk was het voorbije weekend het epicentrum van de kaarters. Er waren 576 deelnemers ingeschreven maar bij de startloting bleken toch enkele tientallen afwezig. Nerine Lybeer uit Deerlijk was met haar 13 lentes de jongste deelnemer. Angèle Dumarey, afkomstig uit Middelkerke maar sinds kort woonachtig in Kortrijk, was met haar 98 jaar de nestor van het gezelschap.

Management assistent

Om 10.30 uur konden de voorrondes probleemloos van start gaan. Vanaf dan waren harten troef, een blote aas, ne renong, de marriage, zonder, eronder en andere kaarttermen de voertaal aan de verschillende tafels. De beste 128 kaarters – de winnaars van elke tafel – stootten door naar de tweede ronde. Vijf Deerlijkenaars konden een plaatsje bemachtigen in de finale met 32: Merijn Vandenbulcke, Philippe De Snoeck, Jonas Wyseur, Hein Allegaert en Frans Soenens.

Geleerd van oma

De hoofdvogel afschieten lukte hen niet. Die eer was weggelegd voor Steffi Duyck uit Oostrozebeke, 34 jaar jong en actief als management assistent bij Infinity Jobs. “Ik moest eigenlijk om 18 uur weg naar een babyborrel in Ardooie. Ik ben blij dat ik gebleven ben”, genoot ze na. “Ik heb leren kaarten van mijn oma. Ik kaart elke week met mijn vriend en twee vriendinnen. Natuurlijk ben ik dolblij met deze titel. Ik kan het nog altijd niet geloven…”

Wie ook de brede glimlach had, was schepen van Feestelijkheden Louis Vanderbeken, die ruim twee jaar geleden met het idee op de proppen kwam om het WK manillen in Deerlijk te organiseren.

“Alles is pico bello verlopen. Er is heel wat voorbereiding geweest maar we hebben loon naar werken gekregen. Het doet deugd te horen dat alle deelnemers tevreden zijn over de organisatie. Ik kan de vele tientallen vrijwilligers niet genoeg bedanken.” (DRD)