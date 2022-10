Organisator Quinten Goekint blijft positief, ook over kleinere en overdekte ijspiste: “Niet meer afhankelijk van weer”

Elk nadeel heb zijn voordeel, zei voetballegende Johan Cruyff ooit en dat gaat zeker op voor het groot eindejaarsevenement in het Leopoldpark ‘Winter in het park’, waar de drijvende ijspiste verkleint van 1.000 naar 600 m² en overkapt zal worden. Ook hier laat de energiecrisis zich gelden, maar organisator Quinten Goekint blijft positief.

Nadat vorig jaar corona voor een vroegtijdige sluiting van de kerstmarkt in het Leopoldpark zorgde, tot groot ongenoegen van de deelnemende handelaars, zijn de vooruitzichten dit jaar heel wat beter. Het stadsbestuur zag zich weliswaar genoodzaakt om, rekening houdend met de huidige energiecrisis, samen met de organisatie de mogelijkheden te bekijken waar op de energiefactuur kon bespaard worden. Dat leidde tot een kleinere ijspiste, die meteen ook voor de eerste keer overdekt wordt.

“Waar we konden, hebben we maatregelen genomen”, legt Quinten Goekint uit. “Maar het blijft natuurlijk de bedoeling om op het einde van de rit niet in de rode cijfers te eindigen. Het overdekken van de ijspiste, iets wat het stadsbestuur door het uitzicht vroeger niet zo zag zitten, is nu een feit. Ze zal ook van 1.000 tot 600 vierkante meter teruggebracht worden. Ik zie dat niet bepaald als een nadeel, dat overdekken. Het zorgt er meteen voor dat we niet meer met de weersomstandigheden moeten rekening houden. Vroeger gaven groepen en scholen nog eens forfait als het weer niet meezat. Dat zal nu niet meer het geval zijn. We werken bovendien al een tijd met hoogtechnologische machines, veel duurzamer en minder energieverslindend. Dus al met al zien we het ook dit jaar zeker zitten”, besluit Quinten Goekint.