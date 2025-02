Organisatie zweert bij succesvolle formule met verkiezingsfuif, kroegentocht en carnavalstoet

De Orde van de Bolhoed stelde zopas zijn carnavalprogramma voor en daarin zaten geen verrassingen. Naar jaarlijkse traditie wordt een drieluik gebracht, gespreid over twee weekends: een verkiezingsfuif, een kroegentocht en een 55ste carnavalstoet als apotheose. “Een succesvolle formule moet je niet veranderen”, bevestigde voorzitter Joachim Kerckhove. De aspirant-prinsen Kuckle 1 en Rudy 1 met hun roosjes Vicky en Julie waren eveneens present. De twee topteams maken het extra spannend.

De nieuwe voorzitter van de Orde van de Bolhoed, Joachim Kerckhove, gaf meteen toe dat er aan het traditionele carnavalprogramma van Zwevezele niets werd veranderd. “Ons concept in Zwevezele zit goed en heeft succes”, aldus de voorzitter. “Je mag niet vergeten dat we met een dikke 1.500 mensen in de feesttent en liefst 15.000 toeschouwers tijdens de stoet zowat aan onze limieten zitten als organisatie. Proberen met extra activiteiten nog meer toeschouwers te lokken, is echt niet nodig.” Wat zijn de eerste ervaringen als kersvers voorzitter? “Het is pittig”, laat hij lachend weten. “Zo’n carnavalprogramma vraagt veel overleg, ook met de gemeente Wingene. Ik heb net het TVR-dossier voor de stoet doorgenomen (tijdelijk verkeersreglement, nvdr). Wist je dat zo’n dossier alleen al 25 bladzijden telt?”

Topteams

Het verkiezingsprogramma zelf bestaat uit een beloftevol drieluik: de verkiezingsfuif op zaterdag 22 februari (feesttent Tramstraat van 19 tot 24 uur), het kindercarnaval (sporthal De Zwaluw, 13.30 uur) met de carnavaleske kroegentocht op zaterdag 1 maart (21 uur) en de 55ste carnavalstoet op zondag 2 maart (start 14.30 uur). “Wat de aspirant-prinsen betreft, mogen we dit jaar niet klagen”, aldus Kerckhove. “We beschikken met Kuckle 1 en Rudy 1 en hun roosjes Vicky en Julie over twee topteams, die totaal vergroeid zijn met het Zwevezeelse carnaval. Ze tonen zich bijzonder creatief en maken ons carnaval extra spannend. Bovendien slagen ze er allebei erg creatief in, om de jeugd te betrekken. Dat is bijzonder belangrijk, want onze ervaring leert dat wie jong in het Zwevezeelse carnaval betrokken raakt, daar zijn leven lang in blijft.”

De Orde van de Bolhoed telt steeds meer jonge bestuursleden. © GGM

Volop muziek

Meer dan duizend mensen nemen jaarlijks deel aan de kroegentocht, dit jaar in acht deelnemende cafés. Telkens wordt er gezorgd voor muzikale animatie. Het zijn café ’t Mandeken (De Wilfrieds), Sportcomité tent markt (Radio vader), de voetbalkantine Sporthal (Bc Company), de basketkantine Sporthal (Work !n Progress), tent De Selectie in Waldreef (Dust), café De Hobbit (Backtrack), tent Marktplein Links Van Voorn en café Baraaf 8060 in de Bruggestraat (The Love Birds). De deelnameprijs is € 10, kaarten in voorverkoop in alle deelnemende cafés. Alle info tref je op http://carnavalzwevezele.be/kroegentocht_2025.

Spanning stijgt

Aspirant-prins Jurgen ‘Kuckle’ Casteleyn en zijn roosje Vicky Mussche hebben er op zondag 9 februari al een erg geslaagde dag opzitten. De Duckrace in het grote bad op het Marktplein werd een groot succes, vooral voor de kinderen. Ook het gastoptreden van zangeres Larissa werd erg gesmaakt. Verder volgden nog de deelname van grapjas Kartje Kilo (Iedereen Beroemd) en ’s avonds de dj-set van DJ Denoo. “Je voelt de spanning stijgen”, vertelt prins Kuckle 1. “Wie er dit jaar ook prins wordt, we gaan dat met de twee teams samen vieren, want Rudy Kerwyn is m’n vriend.” Ook voor aspirant-prins Rudy 1 en zijn roosje Julie Vanthournout verloopt alles naar wens. “Hoewel we laat in de race stapten, zijn we met alles mee”, vertelt Rudy. “We kunnen terugvallen op een fantastisch team van familie en vrienden. De autokaravaan staat bijna op punt. We schatten onze kansen op fifty-fifty. Anders zouden we er niet aan beginnen.”