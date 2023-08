Organisatie voor kinderen met mentale beperking zoekt chauffeurs voor schoolvervoer: “Onze dankbaarheid zal onmetelijk groot zijn”

Inspirant, een voorziening die kinderen en jongeren met een mentale beperking een veilige haven wil bieden, is op zoek naar chauffeur(s) om enkele bewoners ‘s ochtends vanuit Aartrijke naar de buitengewoon secundaire school Ravelijn in Brugge te brengen. “Een van onze huidige twee bestuurders houdt er na vele jaren als vrijwilliger mee op, de andere stopt eind dit jaar. Daarom zijn we op zoek naar nieuw bloed”, klinkt het.

Inspirant is een organisatie die zich elke dag opnieuw inzet voor kinderen en jongeren tot en met 21 jaar die kampen met een mentale en eventueel fysieke beperking. De organisatie heeft vestigingen in Oostduinkerke, Nieuwpoort en Aartrijke en focust op drie peilers: dagopvang, (permanent) verblijf en thuisbegeleiding.

“In Aartrijke hebben we veertig bedden en zijn we zeven op zeven operationeel”, leggen Linde Serruys (26), Isabelle Ballieu (54) en Sabine Defauw (49) uit. “We helpen bij de dagelijkse verzorging, het aankleden, de maaltijdmomenten, toiletbezoeken… Altijd aangepast aan de individuele noden.”

“Voor ons en onze kinderen en jongeren maak je als vrijwilliger een hemelsbreed verschil”

De voorziening werkt in vijf zorggroepen en helpt dagelijks een negentigtal kinderen en jongeren. “We bieden ook aangepaste activiteiten aan. Dat kan in groep, maar evengoed één-op-één. We trekken naar de wekelijkse markt, plannen een uitje naar zee, maar organiseren ook muziekmomenten of knutselsessies in eigen huis.”

“Ons doel is om iedereen een veilige en warme thuishaven te schenken en we werken daarvoor in nauw overleg samen met de ouders. Wij willen hen ontlasten en ontzorgen.”

Groot engagement

De meeste gezinnen die bij Inspirant aankloppen, komen uit West-Vlaanderen, maar ook uit andere provincies lopen hulpvragen binnen. “Die behandelen we allemaal met evenveel engagement. Onze missie is om de kinderen en jongeren bij ons het zo comfortabel mogelijk te maken.”

Heel wat bewoners en gebruikers van Inspirant trekken ook dagelijks naar school. “De lagere school voor buitengewoon basisonderwijs bevindt zich op ons domein: Zonnehart. Het buitengewoon secundair of BuSo vinden we in Brugge, bij De Varens en Ravelijn. Die eerste school haalt de leerlingen hier zelf op, de bus van Ravelijn komt dan weer net iets te vroeg langs. Om 7.10 uur zou die hier halt houden, terwijl onze teamleden pas om 7 uur met de ochtendroutine starten. Onmogelijk om de jongeren tijdig klaar te krijgen.”

Ochtendritten

Daarom organiseert Inspirant Aartrijke zelf vervoer richting Ravelijn. “Daarvoor gebruiken we onze eigen minibus en konden we de afgelopen jaren rekenen op twee erg trouwe en toegewijde vrijwilligers. Koen Vandierendonck nam tot eind vorig schooljaar de ochtendritten op maandag, dinsdag en woensdag voor zijn rekening, maar houdt er nu mee op.”

“Marc Eecloo rijdt nog tot eind dit jaar op donderdag en vrijdag, maar stopt er dan ook mee. We zijn Marc en Koen uit de grond van ons hart dankbaar voor hun onvoorwaardelijke inzet, maar we moeten nu op zoek naar nieuwe krachten. Voorlopig lossen we maandag tot woensdag op door met enkele eigen mensen de minibus te besturen, maar dat is op langere termijn niet houdbaar.”

Topsfeer aan boord

Wie vrijwilliger bij Inspirant wordt, of zoals ze het zelf noemen: chauffeur met een hart voor kinderen, kan rekenen op een fiets- of autovergoeding om de afstand tussen de eigen woonplaats en de vestiging in Aartrijke te bekostigen, en is ook verzekerd. “Bedoeling is dat we om 8 uur ‘s ochtends met onze minibus kunnen vertrekken.”

“Je vervoert een zestal jongeren en krijgt altijd het gezelschap van een van onze begeleiders. Tegen 9 uur kan je ons busje hier opnieuw parkeren en zit je taak er al op. ‘s Avonds keren onze gasten met het schoolvervoer van Ravelijn terug naar hier. De dankbaarheid van ons, en zeker van de jongens en meisjes die je vervoert, is onmetelijk groot. Uit ervaring weten we dat de sfeer aan boord altijd schitterend is.”

Linde, Isabelle en Sabine hopen dat enkele nieuwe vrijwilligers zich melden en ze het schooljaar snel zonder grote mobiliteitsperikelen kunnen starten. “Voor ons en onze kinderen en jongeren maak je als vrijwilligers een hemelsbreed verschil.”

Interesse? Neem contact op via linde.serruys@inspirant.be of 050 54 24 37.