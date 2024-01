Organisatie van Winterpret in Blankenberge blikt tevreden terug op afgelopen editie: “Kenden een recordopkomst”

Met zo’n 95.000 bezoekers, verspreid over vijf weken, beleefde Winterpret een topeditie. “Dat is een recordopkomst”, zegt organisator Angelino De Poorter.

“Vorig jaar klokten we nog af op 85.000 bezoekers, maar ten opzichte van het eerste jaar zaten we nu zelfs met een verdubbeling. Toen was corona natuurlijk nog een spelbreker, maar we zijn uiteraard wel heel tevreden dat het aantal bezoekers in stijgende lijn blijft gaan.”

De openingsavond met Wim Soutaer was een voltreffer, Sam Gooris zorgde voor een eivolle tent. “En ook Patrick Onzia Live On Ice, op eerste nieuwjaarsdag, en de afsluiter in samenwerking met Funzibar waren allebei een schot in de roos”, klinkt het nog.

Winterpret keert volgend jaar terug naar Blankenberge voor een nieuwe editie.