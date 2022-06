Organisatie achter winters padelevenement in Waregem schenkt 8.700 euro aan goede doelen

De Waregemse sportvereniging voor mensen met een beperking Somival en het Antikankerfonds ontvingen woensdagavond een cheque van samengeteld 8.700 euro van Padelski, een winters sportevenement dat eind vorig jaar doorging.

De tweede editie van Padelski vond eind 2021 plaats in sportclub Arenal in Waregem en werd georganiseerd door Ellen, Sarah en Julie Maes, Jelle Waelkens, Maxime Arslijder, Laurens Denoo en Silke Pattyn.

De ludieke combinatie van de hippe padelsport en après-ski bleek een groot succes: er waren 192 deelnemers, die verspreid over twee dagen 257 matchen afgewerkt. “Een editie die alle records verbrak”, stelt Jelle Waelkens. Mede dankzij de randanimatie bracht het evenement 8.700 euro op, die verdeeld werd over twee goede doelen. Zij namen de cheques woensdag in ontvangst.

Enerzijds viel de keuze op het Antikankerfonds, omdat de mama van Ellen, Sarah en Julie tegen kanker strijdt. De Belgische organisatie voert onderzoek, informeert patiënten en probeert het overheidsbeleid te sturen. “Met deze opbrengsten kunnen we investeren in beloftevolle kankerbehandelingen, met meerwaarde voor de patiënt. Zo redden en verlengen we levens, of verbeteren we levenskwaliteit”, zegt directrice Lydie Meheus.

Normale peil

Anderzijds ontving ook Somival, de Waregemse vereniging die sport en ontspanning aanbiedt aan mensen met een beperking, een cheque. Aangezien medeorganisator Maxime Arslijder zich eveneens engageert bij Somival, lag deze keuze voor de hand. “We hebben het de voorbije tijd niet gemakkelijk gehad. Tijdens de coronacrisis mochten we minder doen dan andere clubs, omdat de begeleiding met nauw contact gebeurt”, vertelt oprichter Lucien De Bels. “Nu komen we tot de gelukkige vaststelling dat we terug naar het normale peil keren.”

Om de activiteiten mogelijk te maken, is er heel wat budget nodig. En dan is de cheque van 4.350 euro die Padelski overhandigde zeer welgekomen. “Onze speciale stoelen en zwemvesten kosten handenvol geld, dus we kunnen de steun meer dan ooit gebruiken en beloven dat die optimaal ingezet zal worden voor mensen met een beperking”, klinkt het nog.

Het staat vast dat er een derde editie van Padelski volgt. Wanneer die doorgaat, is nog onduidelijk. “Hou zeker onze Facebookpagina in de gaten”, besluit Sarah Maes.

