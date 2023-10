Orde van de Vlaskapelle is aan vijftigste stoet toe: “Feestvieren zit nu eenmaal in onze genen”

Het is bijna 11 november. Voor de Orde van de Vlaskapelle de start van een nieuw carnavaljaar. 2024 wordt een speciaal jaar waarin extra aandacht gaat naar de 50ste carnavalstoet en de verkiezing van de 52ste prins. Wij blikten al even vooruit met ordevoorzitters Brecht Clauws en Nico Six en met stoetenbouwer Hans Deltour.

Het hele gebeuren ging van start in 1972. Dat jaar beslisten basketbalclub BBC onder voorzitterschap van huisdokter Aimé Vermeersch en volleybalclub Samandus van tandarts Antoon Parein hun jaarlijkse verenigingsbal – dat een tanende populariteit kende – te vervangen door een gezamenlijk carnavalbal. Dit bleek meteen een schot in de roos. Zeker de helft van de aanwezigen die zich in feestzaal Las Palmas in de Poststraat aandienden, was verkleed. Gullegem bleek dus duidelijk rijp voor een echt carnavalsfeest. Daarom werd beslist uit de mooist verkleden een prins carnaval te kiezen. Dit werd ondernemer Laurent Neyrinck, die een hele avond lang in een passend kostuum fungeerde als Père Camembert.

“En we waren meteen goed vertrokken”, zegt Hans Deltour. “In december 1973 werd onder impuls van Luc Delbarge, bestuurslid van de volleybal, officieel de Orde van de Vlaskapelle opgericht. Hijzelf werd eerste voorzitter, burgemeester Gilbert Seynaeve (alom bekend als Berke Bierkartje) erevoorzitter. Ikzelf en de inmiddels overleden Rolf Schiff werden raadslid voor de basketbalclub.”

“Tot op vandaag ben ik raadslid gebleven. Mijn grootste werk is de stoet jaarlijks samenstellen en – natuurlijk met hulp – in goede banen leiden.”

Vlasbabes

Op de eerste officiële carnavalstoet was het volgens Hans nog wachten tot 23 februari 1974. Van toen af ging de trein écht aan het rollen.

De basisdoelstelling Gezonde leute en plezier brengen en zoveel mogelijk mensen actief bij de feesten betrekken bleef tot vandaag onveranderd. Je moet dan ook ver zoeken om een Gullegemse vereniging te vinden die nog nooit aan het carnavalsgebeuren deelnam.

Orde van de Vlaskapelle GOUDEN BANK Sinds mensenheugenis heeft de Orde haar vaste verenigingslokaal in taverne De Gouden Bank. Wie zijn ogen de kost geeft, zal merken dat elke prins hier zijn eigen portret heeft en ook een plaatsje werd voorbehouden voor de inmiddels overleden prinsen. TENT Bij de start van de orde zochten de carnavalvierders nog een onderkomen in de feestzaal Las Palmas en de zaal van de gemeenteschool in de Poststraat. Wegens groot succes moesten ze al gauw verhuizen naar het VTI. Tegenwoordig vinden de activiteiten plaats in een tent vlakbij de kerk van Gullegem. PRINSEN In de beginperiode daagden ooit 16 kandidaten op om prins te worden. Tegenwoordig is de organisatie blij als ze er nog drie of vier kan vinden. Anno 2023 telt de Orde 70 leden. Hiervan zijn er 30 actieve prinsen.

Voor sommigen is het niet altijd duidelijk hoe de Orde ineen zit en aan haar leden geraakt. “Dat is nochtans niet moeilijk, hoor”, zegt co-voorzitter Brecht Clauws. “Elke verkozen prins wordt normalerwijze lid, tenzij hij hieraan verzaakt. Er komt er dus elk jaar een lid bij. Ondertussen heeft de vereniging ook nog een onderafdeling met de partners van de prinsen – de Vlasbabes – en hebben hun kinderen met de Vlasbabies hun eigen carnavalsgroep. Die krijgen hun eigen plaats in de stoet.”

Brecht is nu zes jaar voorzitter van de Orde maar deelt die functie met Nico Six. “Ons co-voorzitterschap is een bewuste keuze, legt Nico uit. “We kunnen het werk beter verdelen en vullen elkaar aan. We kunnen ons ook aan elkaar spiegelen, al zitten wij voor de meeste zaken sowieso al op dezelfde golflengte.”

Klantenbinding

Op de vraag hoe het komt dat het carnaval in Gullegem al ruim een halve eeuw zo succesvol blijft, heeft het duo niet meteen een pasklaar antwoord. “Omdat feestvieren nu eenmaal in de Gullegemse genen zit en wij er blijven in slagen alle doelgroepen te bereiken”, klinkt het bij Nico. “Ja, en omdat wij onze deelnemers aan carnaval telkens weer onvergetelijke weken bezorgen en buiten het carnavalseizoen ook met hen in contact blijven”, vult Brecht aan.

De Orde gaat ondertussen ook met haar tijd mee. Zo kun je op Facebook al enkele weken fotoreeksen over de voorbije stoeten bekijken en – waar mogelijk – liken. Ondertussen groeit het aantal Whatsapp-groepjes op de gsm de jongste tijd nog bijna dagelijks. Brecht: “Gezonde klantenbinding heten ze dat, dacht ik.”

Anno 2023 pakt De Vlaskapelle uit met een activiteitenprogramma dat drie weken overspant. Het start op vrijdag 26 januari met de traditionele boemelnacht. Een avond en nacht lang kunnen (verklede) carnavalvierders in een verkeersvrij dorpscentrum de verschillende (feestelijk aangeklede) kroegen en kantines aandoen en er prijzen trachten te winnen.

“We blijven er in slagen alle doelgroepen te bereiken”

Op vrijdag 2 februari houdt de Orde een grote openingsreceptie voor vrienden en sponsors. Zaterdag 3 februari is er om 14 uur kindercarnaval met een optreden van een clown en de verkiezing van het kinderprinsenpaartje uit een groep verklede kleuters. Om 19 uur start de traditionele prinsenverkiezing. Dit jaar zijn er drie kandidaten. Wij stellen u die later voor.

Woensdag 7 februari is er seniorenshow en wordt een seniorenpaar verkozen. Op vrijdag 9 februari is er een kinderoptocht voor de leerlingen van basisschool De Gulleboom, gevolgd door een kinderfuif. Om 20 uur is er het vierde Vlastival: de jongste activiteit in het programma. Lokaal dj-talent en een rist bekende draaitafeltovenaars maken er hun opwachting in een nokvolle tent. Op zondag 11 februari gaat de vijftigste stoet uit. Mooi weer is nu al besteld. Nog even van alles bekomen, kan in een happening. Die start om 17 uur. “Schrijf maar op dat wij er ook zullen zijn en hopelijk van onheil gespaard blijven”, besluiten de drie carnavalisten. (AV)