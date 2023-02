Orde van de Mamboetjess kiezen opnieuw prinsen en prinsessen in Poperinge

De orde van de Mamboetjess heeft opnieuw zijn prinsen en prinsessen met een beperking gekozen. In de zaal Maeke Blyde in Poperinge werd de verkiezing voor de twaalfde keer georganiseerd.

“Als carnavalsvereniging viel het ons op dat er weinig verkiezingen zijn voor mensen met een beperking. Bij de Westhoek Vrije tijd Anders (WVA) hebben we geïnformeerd of er eventueel interesse zou zijn om zo’n verkiezingen te organiseren. Ondertussen doen we de organisatie al een paar jaar alleen verder”, zegt Lies Soenen van O.V.D Mamboetjess.

“Onze jeugdprins Taggart Vandamme en onze junior prinses – en krak van Poperinge – Elke Lamerant mochten hun titel nog een jaartje extra houden doordat zij door de corona niet hadden kunnen deelnemen aan de carnavalsstoet”, legt Lies uit.

Prins Carnaval

“Recent werden wel twee titels verkozen. Eline Persyn werd prinses met 90 procent en Jürgen Vandamme heeft zijn titel van keizer behaald met 94 procent. Ook hebben wij sinds januari 2023 de junior prinses andersvaliden West-Vlaanderen in ons midden. Luna Verbrugghe in Koekelare de titel mee naar huis genomen”, vertelt Lies.

“Nu hopen we nog dat kandidaat prins carnaval Youry en runningmate Cyril de titel van Prins Carnaval van Poperinge kunnen binnenhalen in naam van onze vereniging. Dat zou voor de vereniging echt de kers op de taart zijn.”