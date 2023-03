Orde van de Ezel schenkt 2.690 euro aan West-Vlaamse Voedselbank

Dinsdagavond heeft de Orde van de Ezel in Kuurne de opbrengst van hun netwerkevenement Mardi Gras dat doorging op dinsdag 21 februari bekendgemaakt.

“In totaal mochten we 300 ondernemers, beleidsvoerder en andere aanwezigen begroeten”, vertelt Bert Demeulemeester, Ordemeester van de Orde van de Ezel. “Wie aanwezig was kon daarbij genieten van een walking diner, een open bar waar onder meer ons gekend ezelsbier en -wijn te verkrijgen was en een live optreden van ‘The Bumblebeez. Ook dit jaar gingen we opnieuw in zee met studenten uit de richting Event Management aan de Vives Hogeschool te Kortrijk om alles te organiseren. Als thema werd door hen gekozen voor Disqoo, meteen een knipoog naar 900 jaar Kuurne. We zijn alvast trots dat ons event 2.690 euro opleverde dat we op onze beurt schenken aan de Voedselbank West-Vlaanderen. Wist u trouwens dat 15% van de Belgische bevolking onder de armoede grens leeft? In West-Vlaanderen alleen al zijn er zo’n 17.335 hulpbehoevenden. Vorig jaar werd daarbij voor zo’n 2.700.000 kg aan voedsel uitgedeeld. Gezien de laatste jaren het aantal personen dat aankloppen bij de voedselbank spectaculair is gestegen, was onze keuze om onze opbrengst aan dit doel te schenken snel gemaakt.”

Het volgende netwerkevenement van de orde van de Ezel staat gepland op 13 februari 2024.