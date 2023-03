Orde van de Ezel pakt uit met jubileumfles Steenezel

Ter gelegenheid van 900 jaar Kuurne pakt de Orde van de Ezel uit met een speciale jubileumfles Steenezel. De magnumfles bevat 1,5 liter godendrank en is voorzien van een label van de hand van de Kuurnse kunstenares Ann-Julie Staelens, dochter van Orde-lid Benny Staelens.

“In totaal werden er 900 magnumflessen gebotteld die genummerd werden van 1 tot 900”, vertelt Grootmeester Eddy Lafaut, “Wie dus zo’n speciale magnumfles Steenezel aankoopt heeft meteen ook een uniek collectors item in zijn bezit. Naar mijn eigen mening is het eigenlijk een beetje jammer om snel de fles te ontkurken, gezien ook het sprekende etiket dat erop terug te vinden is.”

Volgens de brouwerij zou het bier alvast 5 jaar houdbaar zijn. Op het etiket is een ezel te zien die zijn hoofd legt op de schouder van de dame die eveneens op het etiket is afgebeeld. Meteen een verwijzing naar de liefde voor het artisanale bier en de dame.

Verbondenheid

Haar wuivend haar vormt dan weer het getal 900, als knipoog naar 900 jaar Kuurne en uit het opspattend schuimend bier ontsnappen dan weer de woorden ‘jaar Kuurne’, meteen de verbondenheid met Kuurne. Links en rechts zie je respectievelijk gerst en hop, een essentieel ingrediënt bij het brouwproces.

Voor het bouwen van het gerstenat stond Brouwerij Van Steenberge garant. “Ik kan enkel maar zeggen, wees er snel bij gezien tot op heden al 130 flessen werden verkocht van deze speciale uitgave.” Wie een van deze 900 unieke flessen Steenezel wenst aan te kopen, kan dit doen in de 3-Wijzen in de Kerkstraat. Per fles betaal je 27 euro. (BRU)