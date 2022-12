Orde van de Ezel pakt uit met drie nieuwe Ezelswijnen

De Orde van de Ezel heeft woensdagavond drie nieuwe Ezelswijnen voorgesteld. Nadat in 2015 de eerste Ezelswijnen werden geïntroduceerd door de Orde van de Ezel in samenwerking met ‘De 3 Wijzen’ vond de vereniging het hoogtijd geworden om hun aanbod te onderwerpen aan een update.

De aanleiding die daartoe leidde, waren uiteindelijk de leveringsmoeilijkheden die in het verleden zich meermaals voordeden bij de toenmalige leverancier. “In onze zoektocht naar nieuwe wijnen hadden wij ons vooreerst enkele aandachtspunten opgelegd”, vertelt Ordemeester Bert Demeulemeester. “Een daarvan was een professionelere aanpak. Daarom gingen wij eerst ten rade bij een specialist ter zake. Toen wij onze plannen voorlegden aan Patrick Tahon van speciaalzaak B&Co uit Kortrijk was deze meteen bereid om ons verder te helpen. Patrick was ook geen onbekende voor ons, gezien hij in het verleden reeds alle lekkere wijnen aan betaalbare prijzen leverde voor ons netwerkevenement Mardi Gras. Als opdracht gaven wij hem mee op zoek te gaan naar lekkere EZELwijnen met een perfecte prijs- en kwaliteitsverhouding, waar hij ook in slaagde.”

De nieuwe wijnen die de Orde van de Ezel afgelopen woensdag voorstelde, zijn afkomstig uit Bourdic, een zonnige wijnregio net ten noorden van Nîmes. Het betreft een ‘Chardonnay’ (wit), een ‘Merlot’ (rood) en de Grenache (rosé). Er werd bewust gekozen voor wijnen die verantwoord worden vervaardigd. De flessen zijn voorzien van handige draaikurken en worden enkel gelabeld met de barcode en wettelijke vermeldingen achterop. Na levering bij ‘De 3 Wijzen’ worden de flessen verder voorzien door ‘3 Wijzen gebruikers’ van een etiket die ontworpen werd door Member Joost De Smet. Meteen een flinke vooruitgang bij vroeger, gezien toen de originele etiketten afgeweekt werden en de flessen vervolgens werden voorzien van een nieuw etiket. Er werd gekozen voor een etiket die tegelijk herkenbaarheid, eenvoud én klasse uitstraalt!

De Orde lanceert de nieuwe lijn doelbewust net voor de feestdagen en koppelt er meteen een mooie actie aan: bij het kopen van twaalf flessen (twee dozen van zes), hoeft de koper er maar elf te betalen! Voor één fles betaal je 7,50 euro. Vanaf heden verkrijgbaar bij ‘De 3 Wijzen’.