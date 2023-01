Carnavalsvereniging de Orde van de Dunekeuns werd opgericht in 1987 onder leiding van Werner Anseeuw, uitbater van café De Puinhoop in de Duinenstraat. Naar aanleiding van hun 3×11 jubileum werden ze afgelopen zaterdag ontvangen op het gemeentehuis.

“De orde stond destijds in voor de organisatie van het jaarlijkse sprotjesbal. Die activiteit werd ondertussen uitgebreid met het aanstellen van een prins en een prinses carnaval. In 2011 kwam zustervereniging Bredens Carnaval Comité erbij. De vereniging staat jaarlijks in voor de organisatie van een grote carnavalstoet op Paaszaterdag”, legt cultuurschepen Alain Lynneel, zelf ooit prins carnaval van Bredene, uit.

“In 2021 moest de Orde van de Dunekeuns spijtig genoeg afscheid nemen van hun voorzitter Werner Anseeuw en van Eric Degroote. Dochter Els Anseeuw nam echter de fakkel en de droom van haar papa over.” De toekomst van zowel de Dunekeuns als de carnavalstoet lijkt hiermee meteen verzekerd. (MM)