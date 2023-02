Opvangpunt in de Grachtstraat 15 heet voortaan De Wissel

Het OCMW Ieper kocht een ruimte net naast de voedselbedeling op ‘t Spoor in de Grachtstraat. Deze frisse locatie werd de nieuwe vaste stek voor speelpunt Kokon, dienstencentrum Ter Plekke en de Welzijnsschakel Tegoare. Het krijgt voortaan de toepasselijke naam De Wissel.

“Grachtstraat 15 is geen klinkende naam voor deze mooie ontmoetingsruimte en zegt helemaal niet wat hier gebeurt”, vertelt Eva Ryde, schepen voor Welzijn (N-VA). “Een tweetal jaar terug werd een oproep gelanceerd naar de burgers toe om het gebouw een nieuwe naam te geven. Er werden een 40-tal voorstellen ingediend. Een team van juryleden uit de Ieperse adviesraden hebben uit de voorstellen een aantal namen weerhouden. Uit die namen heeft de straatnamencommissie uiteindelijk een toepasselijke naam gekozen. De keuze viel op De Wissel ingediend door Christophe Fournier.”

Toepasselijke naam

Christophe Fournier (41) woont in Ieper en is begeleider in maatwerkbedrijf Het Veer in Menen. “Maatwerkbedrijf is de nieuwe naam voor wat vroeger een beschuttende werkplaats werd genoemd”, vertelt Christophe. “Ik heb de naam De Wissel bedacht, omdat de polyvalente ruimte zowel verwijst naar de locatie aan de spoorlijn als naar de activiteiten die hier plaatsvinden. Het is ook de bedoeling om mensen op het goede spoor te zetten, een wissel in hun leven te brengen. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten en is het een wissel voor mensen die op diverse vlakken er terecht kunnen voor hulpverlening.”

Speelpunt Kokon

“In De Wissel kunnen ouders andere ouders ontmoeten bij een gezellige kop koffie of gewoon samen met hun kind op ontdekking gaan”, verduidelijkt projectmedewerker Liesa Deberdt. “We bieden een gratis uitgebreid aanbod op maat van het gezin. Er is ook alles voorzien voor ouders die met hun kleine kinderen langskomen. Het opvangpunt is elke voormiddag open in functie voor het volgen van Nederlandse les, opleiding, sollicitaties, een verminderde draagkracht, een wenperiode voor gezinnen die geen of een negatieve ervaring hebben met kinderopvang of voor wie de stap naar de reguliere opvang te groot is. Ze worden in dit proces ondersteund door een pedagogisch medewerker van het opvangpunt. Elke woensdag is er tussen 9.30 en 11.30 uur spel en ontmoeting. Op vraag kunnen ze hier ook op andere dagen terecht. ” (EG)