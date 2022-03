Opvangplaatsen creëren is hele uitdaging

Bij de stadsdiensten is het alle hens aan dek om opvangplaatsen te creëren voor de vluchtelingen. Stephan Frees, directeur Welzijn, en zijn college Tom Denduyver, hoofd sociale dienst, coördineren alles. Momenteel worden er 43 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in de stad. Vanaf 21 maart kan een tijdelijke collectieve opvanglocatie een onderkomen bieden aan 50 extra vluchtelingen.

“Wij hebben een beetje capaciteit om mensen op te vangen in crisissituatie. We proberen de eerste mensen op die manier al op te vangen. Daarnaast zijn we aan het zoeken en inrichten van extra capaciteit”, lichten de collega’s toe. Fedasil stuurt de mensen door vanuit Brussel. “Ze worden in eerste instantie opgevangen door onze opbouwwerkers. De meeste mensen zijn echt wel van de kaart. Ze kunnen het nog moeilijk geloven. We hebben ook mensen die Oekraïens spreken en kunnen helpen tolken. De meeste Oekraïners spreken geen Engels. We geven ze een plek om te slapen en gaan dan op zoek naar een gastgezin. We deden een oproep en 141 mensen gingen daar al op in. In totaal staan er 389 bedden op die lijst. We willen dat die mensen goed terecht komen en daarom bellen we de gastgezinnen eerst op. We proberen hen goed voor te bereiden, want mensen zijn gastvrij, maar zitten ook met vragen over hoe lang het zal duren en hoe de kosten gedeeld worden. We zijn daarom bezig met de opmaak van een verblijfsovereenkomst. Dat is een van de 200 dingen die we nog moeten doen”, lacht Tom.

Voor de stadsdiensten is het opnieuw snel schakelen en dat nog maar net na de coronacrisis. “We gaan nog maar richting normaliteit en er komt al een nieuwe crisis bij. Dat wordt moeilijk, maar anderzijds zijn we sterk uit de coronacrisis gekomen, zeker als organisatie. De vlotheid waarmee er nu overlegd wordt, is echt wel veranderd. Op dat elan kunnen we verder bouwen. In crisis steekt iedereen ook echt een tandje bij”, merkt Stephan Frees.

Collectieve opvang

Els Reynders werkt voor de stad en is volop bezig met de opstart en de praktische voorbereiding van de tijdelijke opvanglocatie met 50 bedden, die niet bekend wordt gemaakt.

Hoofd sociale dienst Tom Denduyver: “Gastgezinnen zijn gastvrij, maar zitten ook wel met vragen. We proberen hen goed voor te bereiden.” © Peter MAENHOUDT

De voorbije maanden was Els Reynders aan de slag in het vaccinatiecentrum van Oostende. Ze was blij dat ze op deze manier weer aan de slag kon na enkele jaren van medische problemen. Nu er ook nood is aan extra mankracht om de vluchtelingenstroom op te vangen, werd Els gevraagd als locatieverantwoordelijke. “Ik ben blij dat ik dit kan doen. Er moet nog heel wat gebeuren. Ik geef door hoeveel plaatsen er exact zijn en kijk of de kamers in orde zijn. Er moet ook technisch nog heel wat gedaan worden, maar ik kan daarvoor rekenen op de expertise van mijn collega’s. Het eten zal bijvoorbeeld warm aangevoerd worden vanuit de centrale keuken van stad Oostende. We zetten nu alles klaar zodat de mensen hier kunnen eten”, zegt Els.

Al zeker 160 mensen hebben zich ondertussen aangemeld om als vrijwilliger een handje toe te steken. De Oekraïners die opgevangen worden, zullen psychosociale en medische ondersteuning krijgen en stromen dan door naar een meer definitieve opvangplaats. “Het is ongelofelijk hoeveel mensen zich al gemeld hebben om iets te doen. Iemand uit het vaccinatiecentrum heeft bijvoorbeeld Oekraïens geleerd en wil haar kennis nu gebruiken om te helpen. Iemand anders gaf zich dan weer op om activiteiten te voorzien voor de kinderen. De locatie zal nu echter eerst operationeel gemaakt worden en daarna zullen we de vrijwilligers contacteren om te bekijken waar ze kunnen ingeschakeld worden.”

Wie hulp wil bieden, steuninitiatieven wil opzetten … voor de vluchtelingen in Oekraïne kan hiervoor contact opnemen met de stad via solidairmetoekraine@oostende.be.