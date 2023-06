Opvangcentrum plant aanleg van cricketveld: “Vooral Afghanen zijn bezeten door de sport”

De vzw Open Kijk Vijfwegen van Fedasil ontvangt 5.000 euro van ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ voor de creatie van een cricketveld in het opvangcentrum voor asielzoekers in Poelkapelle. Vooral de Afghaanse bewoners zijn zot van de balsport. “Sport is ideaal voor jongeren die na school nog wat stoom willen aflaten”, zegt centrumdirecteur Sofie Desseyn.

Met ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ steunt het Streekfonds West-Vlaanderen projecten van organisaties en verenigingen die zich inzetten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in West-Vlaanderen. Dit jaar gaat zo’n 140.000 euro naar 44 organisaties in vijftien West-Vlaamse gemeenten. Een van die organisaties is de vzw Open Kijk Vijfwegen, de vrijwilligerswerking van Fedasil Poelkapelle. Ze krijgt 5.000 euro voor de creatie van een eigen cricketveld en oprichting van een cricketteam om de verbondenheid tussen autochtone en allochtone jongeren te stimuleren.

Hoge netten

“De jongeren spelen heel graag cricket”, vertelt centrumdirecteur Sofie Desseyn. “Achteraan hebben we een grasplein waar ze kunnen spelen, maar het probleem is dat die bal altijd heel ver weg vliegt wanneer ze goed raak slaan. Om te starten, zouden we dan ook van die hoge netten zetten zodat die bal op ons terrein blijft. Sowieso zal dat ook aangenamer zijn voor de buren.”

“Nu hebben we daarvoor het budget nog niet, maar op termijn willen we dat terrein ook wat nivelleren”

“Nu hebben we daarvoor het budget nog niet, maar op termijn willen we dat terrein ook wat nivelleren”, vervolgt Sofie. “Nu is dat een hobbelig veld met bulten en putten. Pas op, de bewoners klagen daar niet over. Het is eerder wij die ons afvragen hoe ze daarop kunnen spelen. Ze voetballen daar ook op, maar ik kan me niet voorstellen dat het gezond is voor de enkels. We zouden het veld dan niet alleen kunnen gebruiken voor cricket, maar ook voor voetbal en andere sporten die op een grasveld beoefend worden.”

Afghanen

Het zijn vooral de Afghanen die gek zijn op cricket. “Zowel de jongeren als de volwassenen. Andere nationaliteiten spelen ook mee, maar het zijn echt wel de Afghanen die bezeten zijn door de sport. Voor hen is dat de nationale sport en van zodra het droog weer is, spelen ze het. We hebben 64 plaatsjes voor niet-begeleide minderjarigen en daar zijn veel Afghanen bij. Bij de volwassenen is het echt een mix van verschillende nationaliteiten.”

Sofie Desseyn met het plan voor het cricketveld dat helemaal achteraan de site van Fedasil komt. © TOGH

“Bats en paaltjes hebben we al”, vervolgt Sofie Desseyn. “Ofwel spelen ze met een echte cricketbal ofwel met een tennisbal. Het is te zien wat er voorhanden is. Ze zijn ook heel inventief om de hordes waar ze naartoe moeten lopen te markeren. Het is wel iets positief. Sport is ideaal voor jongeren die na school nog wat stoom willen aflaten.”

Populaire sport

In België is cricket misschien niet zo bekend, maar het is na voetbal de populairste sport ter wereld, voornamelijk door de vele fans op het Indisch subcontinent. “We kenden er eerst ook niets van, dus we hebben moeten opzoeken hoe groot dat plein dan wel moet zijn. Je hebt ook een stukje verharding nodig waar je tegen de bal moet slaan. Ondertussen weten we er al iets meer over. Zo hebben we in het verleden een bewoner gehad die opgeleid was als cricketcoach. Hij heeft dan ook een ploegje in Ieper opgestart. Die man heeft dan echter een negatief advies gekregen, waardoor hij moest vertrekken.”

Iedereen is trouwens welkom om eens mee te komen spelen. “Buurtbewoners zijn altijd welkom. Of dat nu is om te voetballen, om mee cricket te spelen of om eens te koken. We zijn heel open en alles is mogelijk om samenwerking tussen buurtbewoners en onze bewoners te bekomen. Als het droog is, wordt er heel vaak ’s avonds gespeeld en meestal ook op woensdagnamiddag.”

Sneukeltocht

Een team oprichten zit er niet meteen in. “Het zou heel tof zijn mochten we in de buurt een echt cricketveld hebben, want er is toch wel meer nodig dan enkel en alleen een grasveld. Normaal moet dat ook wat ingericht zijn. In Ieper is er wel een veld om te spelen, maar aangezien onze bewoners alles met het openbaar vervoer moeten doen, is dat toch nog te ver.”

Ondertussen draait het opvangcentrum verder. Momenteel zit het helemaal volgeboekt met 229 bewoners. Er worden geregeld activiteiten en evenementen georganiseerd waarop iedereen welkom is. Zo is er op zaterdag 24 juni een sneukeltocht. “Deze keer is het een parcours met de fiets. Onderweg kom je standjes tegen waarbij de bewoners je laten proeven van diverse gerechtjes”, besluit Sofie Desseyn.