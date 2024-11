Opvangcentra van Fedasil in Bredene tijdelijk opnieuw geopend

Zoals ook vorige winters het geval was, kan Fedasil gebruikmaken van sites die niet in gebruik zijn buiten het toeristische seizoen, om asielzoekers op te vangen. Dat is noodzakelijk: ongeveer 2.800 alleenstaande mannen staan op de wachtlijst om een plaats te krijgen in het opvangnetwerk. Het opvangcentrum van Bredene en het opvangcentrum van Theux in Luik zijn weer geopend, meldt Fedasil dinsdag.

Het opvangcentrum in Bredene is geopend van 23 oktober tot half maart 2025. Het gaat om de Horizon, een jeugdverblijfcentrum dat vooral gebruikt wordt voor zeeklassen. Het centrum telt 238 plaatsen. Tijdens crisismomenten in 2015, 2019, 2022 en 2023 baatte Fedasil het centrum al voor enkele maanden uit. Het opvangcentrum in Theux is vanaf 4 november geopend voor zes maanden. Camping Polleur deed tussen 2019 en 2021 en in de winter van 2022 naar 2023 al dienst als opvangcentrum.

Het opvangnetwerk van Fedasil telt momenteel 35.800 plaatsen verspreid over 107 collectieve centra, noodopvangsites of tijdelijke sites en individuele plaatsen beheerd door de OCMW’s en ngo’s. Om alle asielzoekers die recht hebben op een opvangplaats te huisvesten, zijn meer plaatsen nodig, klinkt het bij het federaal agentschap