Opvang van Oekraïners in Sanapolis wordt afgebouwd

De volledige gemeenteraad keurde een afbouwscenario goed voor de opvang van Oekraïners op de site Sanapolis in Sijsele. “Vanaf maart worden de slaapplekken van mensen die vertrekken niet meer ingevuld”, zegt schepen Els Vanneste.

Kort na de inval van Rusland in Oekraïne werd gestart met de opvang van Oekraïners die het oorlogsgeweld ontvluchtten op de site Sanapolis in Sijsele. Sanapolis heeft anders vooral een sportief-recreatieve en toeristische invulling.

“De vluchtelingen uit Oekraïne vallen onder het statuut van tijdelijk ontheemde. Dat is zo bij de start van het conflict beslist door de Europese Raad”, zegt schepen Els Vanneste, bevoegd voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en sociaal beleid. “In functie van het aflopen van het Europees ingestelde statuut voor tijdelijk ontheemden in maart 2026, heeft de Vlaamse regering beslist om de financiële ondersteuning tot maart 2026 te verlengen maar dan wel onder gewijzigde vorm en gekoppeld aan de definitieve afbouw van de publieke opvang tegen eind maart 2026.”

Op 25 januari waren 85 slaapplekken ingevuld in Sanapolis, waarvan 62 voor volwassenen en 23 voor minderjarigen. “Aan Sanapolis wordt een nominatieve subsidie toegekend volgens het aantal ingevulde slaapplekken. De maandelijkse recurrente subsidie die stad Damme ontvangt vanuit Vlaanderen bedraagt 270 euro/maand/slaapplek”, legt schepen Els Vanneste uit.

Tewerkstelling

“In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Sanapolis is vastgelegd dat voor 2025 stad Damme een derde van die maandelijks recurrente subsidie per slaapplek geeft aan Sanapolis. Het afbouwscenario houdt in dat vanaf maart slaapplekken van mensen die vertrekken uit Sanapolis niet meer ingevuld worden. Zodoende zijn er geen nieuwe mensen meer die in een begeleidingstraject van het OCMW moeten stappen, maar kan met de huidige groep voort sterk ingezet worden op constructieve begeleiding naar tewerkstelling toe.” (PDV)