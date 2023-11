Opvang OkieDokie verhuist naar voormalig rusthuis: “Slechts tijdelijke oplossing”

De gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang in Kortemark vindt vanaf 20 november plaats in de oude gebouwen van wzc Blijvelde in de Hospitaalstraat. Het gaat om een tijdelijke oplossing, nadat bko OkieDokie recent ernstige storm- en waterschade opliep

“Storm Ciàran trok op donderdag 2 november over ons land en helaas ook over Kortemark”, weet Ilse Verplancke, coördinator van de opvang, te vertellen. “Door de hevige stormwind werd de dakbekleding van het pand van OkieDokie in de Ichtegemstraat volledig losgerukt. Toen is het ook nog eens uitzonderlijk veel beginnen regenen, waardoor het gebouw ook heel wat waterschade opliep. In onze kinderopvang worden op de drukste momenten een zestigtal kinderen opgevangen, dus we zaten met een serieus probleem. Het gemeentebestuur is onmiddellijk op zoek gegaan naar een alternatieve opvanglocatie.”

Samenwerking

De eerste twee weken konden de kinderen terecht in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool De Kreke in Kortemark. “Dit was een perfecte tijdelijke oplossing, maar het was zeker niet ideaal om meerdere maanden te overbruggen. De gemeente zal nu de komende maanden een stuk van het leegstaande voormalige rusthuisgebouw van Blijvelde huren. De vzw Blijvelde was hiervoor meteen bereid tot een samenwerking. De voorbije twee weken stelden de gemeentediensten alles in het werk om de lege ruimtes zo snel en zo goed mogelijk in te richten als een volwaardige kinderopvang. Kapot en beschadigd materiaal uit de getroffen locatie werd ook vervangen.”

Vanaf maandag 20 november kunnen de ouders met hun kinderen dus terecht op de nieuwe locatie. “In dit tijdelijke nieuwe onderkomen zal eveneens plaats zijn voor zestig kinderen. Aan de werking van de afdeling in Zarren, bko ZieZaZo, verandert er niets. Ondertussen wordt het beschadigde gebouw van OkieDokie weer hersteld, zodat de kinderen daar binnen een aantal maanden weer terecht kunnen.”