Opvang Fedasil in Bredene draait op volle toeren: deze week start opvang op scholen en vrijwilligerswerking

Tegen eind deze week zal het opvangcentrum voor asielzoekers vol zijn. De vrijwilligerswerking wordt opgestart en binnenkort gaan de kinderen naar school. “Ik kreeg nog geen enkele melding uit de buurt”, zegt directeur Sofie Desseyn.

Sinds een drietal weken worden in vakantiecentrum Horizon aan de Kapelstraat asielzoekers opgevangen. “Deze mensen zijn in afwachting van een beslissing over hun asielaanvraag of terugsturing naar een ander Europees land waar ze eerder asiel aanvroegen. Hier worden geen mensen uit Oekraïne opgevangen want zij hebben een apart statuut van erkenning”, zegt directeur Sofie Desseyn. Bredene is voor haar niet onbekend: ook in 2015 en 2019 was er al een tijdelijke opvang. “Ook deze opvang is maar tijdelijk tot 3 maart. Momenteel vangen we 185 mensen op, waaronder 81 minderjarigen. Op de eerste bus zaten 10 nationaliteiten; nu zijn er al mensen uit 17 landen. De grootste groep van 29 komt uit Burundi.”

Kinderen

Voor de kinderen wordt vanaf volgende week extra invulling voorzien: 23 kinderen (tot 3 jaar) blijven in Horizon, 37 gaan binnenkort naar Bredense lagere scholen. “Voor de +12-jarigen hebben we beslist om de OKAN-klassen voor anderstaligen hier te laten plaatsvinden. Lesgevers van Oostendse scholen komen naar hier voor dat taalbad.” Wie opgevangen wordt krijgt bed-bad-brood, moet taken (netheid) doen en kan deelnemen aan aantal sociale activiteiten. “Donderdag gaan we van start met de vrijwilligerswerking. 14 mensen uit Bredene zullen met hen sport en recreatie doen, gaan naar de winkel of zorgen voor vervoer bij een bezoek aan de stad. Het is een actieve groep die hier eerder aan de slag was en zich opnieuw spontaan aanbood. Met hen zetten ze de eerste stappen voor integratie in onze maatschappij voor als hun asielaanvraag positief wordt beoordeeld.”

Protest

De asielzoekers blijven meestal ter plaatse. “Ik ben mijn thuisland ontvlucht want we worden vervolgd en bedreigd met de dood. Ik wil asiel in België. In dit centrum doen we onze taken rond netheid. Ik wandelde wel al in de buurt en naar de zee, maar een bezoek aan Bredene of Oostende kwam er niet van”, zegt een 38-jarige man uit Burundi. Een begeleidster reageert. “Dat de meesten ter plaatse blijven is logisch want ze krijgen 8,5 euro leefgeld per week en daarmee kun je weinig doen.” Toch is Vlaams Belang er niet gerust in en voerde (maandagavond) actie bij de start van de gemeenteraad. Fractieleider Jordy Jacobs legt uit. “Er wordt niet gekeken naar de veiligheid. We vragen extra waakzaamheid rond het centrum en een vaste politiepost ter plaatse. Het centrum moet beter afgesloten worden en het doven de straatverlichting in de buurt is geen goede zaak.”

Politiewoordvoerder Dennis Goes legt de werking uit. “Preventief hebben we dagelijks contact met de bewaking en directie zodat we op de hoogte zijn. Een vaste post komt er niet. Er waren de voorbije 3 weken ook geen incidenten of problemen.” Dat bevestigt ook Sofie Desseyn. “We hebben duizend infofolders bedeeld in de buurt en er is nog geen enkele melding binnengekomen op de speciale mailbox. We zijn welkom hier in Bredene.”

Omdat er zich nogal wat gezinnen met kinderen bevinden onder de asielzoekers, is men nog op zoek naar fietsen, buggy’s en kledij. Dat kan worden binnengebracht in het centrum.