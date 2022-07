Opvallende zeecontainer voor Nieuwpoortse strandredders

De Nieuwpoortse strandredders beschikken deze zomer over een omgebouwde zeecontainer als uitvalsbasis. Deze moet de verouderde houten reddercabines vervangen. De introductie van de container kadert in de voortdurende professionalisering van de stedelijke strandreddingsdienst. Aan de aankoop en ombouw van de container spendeerde de stad 21.621,49 euro.

De strandredders van Nieuwpoort beschikken per redderpost over een eigen reddercabine. Dit houten onderkomen dient vooral voor het bergen van de redderboot en ander werkmateriaal. Bij slechte weersomstandigheden dient de cabine ook als schuilplaats voor de strandredders.

Dit jaar werd een van de vijf reddercabines vervangen door een metalen zeecontainer. Het gaat om deze op de hoofdpost ter hoogte van de Veurnestraat.

Moderne en efficiënte uitvalsbasis

De reddercontainer beschikt over een dubbele naar buiten open draaiende stalen deur zodat de volledige breedte van de container kan benut worden. Deze deurpanelen kunnen na de diensturen afgesloten worden met een systeem tegen inbraak en rondvliegend zand. Aan de binnen- en buitenzijde maakt het Engelstalige opschrift ‘Lifeguard on/off duty’ duidelijk wanneer de redders aan het werk zijn en de zone bewaakt is.

Aan de binnenzijde werd een luik voorzien met afsluitbare deur en een uitkijkraam. Dit is wat strandgangers te zien krijgen tijdens de werkuren wanneer alle strandredders aan de waterlijn toezicht houden. De container beschikt aan de zijkanten over twee ramen met dubbel glas en met afsluitbare luiken.

De Stad telde voor het aanschaffen en ombouwen van de container 21.621,49 euro neer. De strandreddingsdienst krijgt er een modern en praktisch werkinstrument bij, verklaart bevoegd schepen Bert Gunst (CD&V):

“Stad Nieuwpoort streeft naar een voortdurende professionalisering van de strandreddingsdienst. Een performant redderkorps kan niet zonder degelijk materiaal. Daarom kiezen we voor deze volledig uitgeruste zeecontainer als nieuw onderkomen voor onze strandredders. Deze biedt meer opbergruimte, betere uitkijkmogelijkheden én meer comfort. Geen overbodige luxe op dagen met minder goed weer. Na de zomer wordt de werking met de zeecontainer geëvalueerd en in de toekomst mogelijk uitgebreid naar alle vijf redderposten.”

De reddercontainer werd aan de buitenzijde in het rood en geel gestoken. Deze opvallende kleurencombinatie is vooral functioneel van aard, verduidelijkt hoofdredder Thomas Ver Eecke: “De roodgele kleurencode wordt internationaal gehanteerd voor strandreddingsdiensten. Je kunt de twee tinten al terugvinden in onze uniformen. Door ook de reddercabine een roodgeel jasje aan te meten, houden we ons aan de conventioneel bepaalde kleurencombinatie. Zo is het voor strandbezoekers uit eigen land én daarbuiten onmiddellijk duidelijk dat hier de strandredders operationeel zijn. Met een grotere herkenbaarheid garanderen we de veiligheid van alle badgasten.”

Die internationale herkenbaarheid komt ook naar voren in de keuze voor Engelstalige opschriften. Voor de belettering op de cabine werd gekozen voor het font dat men op de reddercabines in Californië gebruikt.

Rescue boards

De reddercontainer is deze zomer niet de enige nieuwigheid op het Nieuwpoortse strand. Via de IKWV kreeg de Stad vijf rescue boards, één voor elke redderpost. Daarna zijn er ook twee boards voor stand up paddling (SUP) geleverd. Dit reddermateriaal zal worden ingezet voor de werking op het water, naast het gebruik van de redderboot.

De rescue boards zijn perfect voor het snel doorkruisen van de branding. Ze worden ingeschakeld bij grijpreddingen waarbij de redder een drenkeling op de plank hijst en vlot naar het strand in veiligheid brengt.

De SUP-boards zullen vooral preventief gebruikt worden om te patrouilleren. Redders kunnen op die manier dichter bij de baders komen dan met de boot.