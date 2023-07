Opvallende foto toont hoe arbeider afbraakwerken uitvoert vanuit kraanbak

Een opvallende foto uit De Panne doet de nodige wenkbrauwen fronsen over de veiligheid op een werf. Zo stond een werknemer eind juni met een slijpschijf in een kraanbak om werken op hoogte uit te voeren. Volgens de aannemer was de man wel degelijk met een veiligheidsharnas bevestigd aan de kraan. Ze wijzen naar de hoge druk om werven af te werken voor de zomer.

Een passant merkte eind juni bij een werf in de Zeelaan in De Panne op hoe een arbeider met een slijpschijf werken aan het uitvoeren was vanuit een kraanbak. Volgens de getuige werden ook werken met een drilboor uitgevoerd op dezelfde manier. De aannemer in kwestie wijst op de grote druk van bouwbedrijven om een opdracht af te werken voor de zomer. “In deze situatie hadden wij de opdracht om in de laatste week van juni nog deze afbraakwerken in de Zeelaan in De Panne uit te voeren, dit werd opgelegd door de opdrachtgever. Van het gemeentebestuur De Panne kregen we maar een vergunning tot einde van juni om daar nog te mogen werken. We hadden reeds met verschillende verhuurbedrijven contact opgenomen voor het huren van een hoogtewerker maar jammer genoeg zonder resultaat.”

Veiligheid belangrijk

“Er was blijkbaar nergens nog 1 ter beschikking die voldeed om deze werken te kunnen uitvoeren. Omdat we de deadline moesten halen hebben wij dan inderdaad wat slijpwerken moeten uitvoeren om gevels proper te zetten vanuit een kraanbak. Dit wel uiteraard onder veilige omstandigheden. Onze mannen droegen steeds een veiligheidsharnas die bevestigd was aan de driemaandelijkse gekeurde hefhaak van de kraan. Ze droegen ook een helm, gehoorbescherming enz. Volgens ons werd het nodige gedaan om dit op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren. Spijtig dat er natuurlijk altijd mensen zijn die hier niet altijd van op de hoogte zijn hoe de situatie juist in elkaar zit vooraleer te oordelen. Hierbij wil ik dan nog eens benadrukken dat wij een firma zijn die veiligheid zeer belangrijk vinden. Afbraakwerken blijven natuurlijk altijd wel risicovolle werken”, laat zaakvoerder Steven Deneire weten.

We legden ons oor te luister bij vakorganisatie Constructiv. Hier wordt voorzichtig gereageerd omdat het moeilijk is om te oordelen enkel op basis van een foto en een toevallige voorbijganger zal inderdaad niet altijd het volledige plaatje zien. “Vanuit onze rol kunnen en zullen we een van onze regionale welzijnsadviseurs contact laten opnemen met het bedrijf, want op basis van de beschikbare info hebben we wel de impressie dat de getroffen maatregelen niet voldoende waren.” (LB)