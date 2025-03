Opvallend opsporingsbericht: wie vergat urne aan zeedijk in Koksijde?

Politiezone Westkust verspreidde een vreemd opsporingsbericht. Ze zijn namelijk op zoek naar de eigenaar van een urne.

“Gisterenavond vond onze ploeg deze urne aan “het Uurwerk van Koksijde” ter hoogte van Zeedijk 186. Wie de eigenaar is kan met ons contact opnemen.” Het gaat om een grijze urne van ongeveer 30 centimeter groot en draagt op het deksel de Duitse tekst: “Feuerbestattung Sauerland. Wie de eigenaar is of kent, kan contact opnemen met de politie op het nummer 058/53.30.00 of meld je aan aan het Centraal Politiehuis te Koksijde, Ter Duinenlaan 34a.

Eind vorig jaar moest ook de politie van Oostende op zoek naar de eigenaars van een urne die achtergelaten werd vlak bij de zee. (JH)