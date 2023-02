Opvallend: Middelkerke verwacht dit weekend 12.000 toeschouwers voor Superprestige veldrijden, maar vraagt geen extra politieversterking

Politie Middelkerke zorgt voor primeur: er komt dit weekend geen extra politieversterking voor de Noordzeecross. De hele zaterdag is het volledige korps paraat.

“We zullen alles in eigen beheer regelen”, zegt politiecommissaris Kris Daels. Een 50-tal politiemensen van de 80 effectieven zal ingezet worden. Dat is drie vierde van het korps. “We hebben dit aantal nodig voor de verkeersgeleiding, de aan- en uitstroom en de verkeersregeling ter plaatse.” De Westendelaan is afgesloten vanaf vrijdag 10 februari en gaat pas terug open zaterdag 11 februari om 22.30 uur.

“Gelet op de grote verkeer toestroom – we verwachten toch een 12.000 mensen – moeten we het verkeer goed kunnen geleiden. Op de kruispunten moeten we continue politie voorzien, vandaar dat we nogal wat mensen inzetten. Daarnaast hebben we ook de handhaving op het terrein. We voorzien een aantal hondengeleiders en een aantal spotters. We werken ook preventief en willen gauwdiefstallen vermijden. Ook moeten de parkings in de gaten gehouden worden zodat we geen inbraken hebben en het fout- en wildparkeren aan banden kunnen leggen. Daarnaast is er ook nog het regulier werk. Onze preventiediensten moeten ook blijven verder werken op oproepen die niets met het sportevenement te maken hebben. Volledigheidshalve moet ik zeggen dat we wel één versterking krijgen van de federale politie, een politieman met een drone. Om onze zeven motards te kunnen inzetten, lenen we ook twee extra motors van de politiezone Westkust”, aldus nog politiecommissaris Kris Daels.