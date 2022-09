Optreden De Blik Dooze Band ten voordele van werking De Zilverlink

Op zaterdag 1 oktober is er een optreden van De Blik Dooze Band ten voordele van de werking van De Zilverlink in Rumbeke. De werking draait volledig op vrijwilligers en kent binnenkort een vervolg in Beitem en Beveren, met lokale mensen.

“De vzw De Zilverlink is al veertien jaar actief als wijkcomité op de Zilverberg, maar nog veel meer als beheerder/uitbater van twee zalen die eind juni 2008 geopend werden”, vertelt Jean-Pierre Vyncke, voorzitter van de vzw. “De stad was de bouwheer maar zou niet zelf uitbaten; wel een plaatselijke vzw, en dat zijn wij. Tussen de stad en de vzw werd een beheersovereenkomst afgesloten, met een aantal afspraken, onder andere over de prijzen voor het huren van een zaal, wie wat doet, enzovoort Voor de stad was De Zilverlink een experiment. Straks krijgt dit experiment opvolging in Beitem en in Beveren.”

“Door de inzet van velen binnen de vzw mogen we gerust zeggen dat we door de jaren heen goed gewerkt hebben”, zegt de voorzitter. “Behalve in de coronajaren 2020 en 2021, werd ieder boekjaar met een batig saldo afgesloten. Zo konden we een spaarpotje opbouwen dat ons toeliet zelf een aantal investeringen te doen die het gebouw en de werking ten goede komen. Vooral de dertig zonnepanelen die eind 2019 op het dak van het gebouw zijn geïnstalleerd, springen daarbij in het oog. Op die manier kunnen we het grote verbruik van elektriciteit – door onder andere onze koelcel – milderen, wat in deze tijden van dure energieprijzen een meevaller is. En mocht de vzw ophouden te bestaan, blijven de zonnepanelen op het gebouw liggen!”

Wijkcomité

“De Zilverlink is gestart als een wijkcomité – en is dat nog altijd – zoals Roeselare er nog veel heeft. Wij luisteren naar wat er leeft in onze wijk, wij brengen mensen samen op een gratis nieuwjaarsreceptie, op een gezellige kerstmarkt, op een culturele activiteit… Op zaterdag 1 oktober is het weer zover, vanaf 19 uur. We nodigen al wie ‘knaldrang’ voelt uit op een optreden van ‘De Blik Dooze Band’, de gekende Roeselaarse groep rond Robrecht Vanhuyse. Vooraf is er kaas en wijn.”

20 euro per persoon

Het optreden en de kaasplank, samen met één glas cava, kosten 20 euro. Uiteraard ben je als enkeling welkom, of met twee of drie, maar vanaf vier mensen kan je een tafel reserveren. Inschrijven kan tot en met 25 september door overschrijving op de rekening van vzw De Zilverlink (BE65 9791 5640 2296), met vermelding van het aantal personen en de naam van de inschrijver. Mailen kan ook, naar info@dezilverlink.be, of bellen naar 051 20 91 21. Je mag ook de flyer, die ruim op de Zilverberg is bedeeld, ingevuld bezorgen aan Jean-Pierre Vyncke, Zilvermolenstraat 14.

De leden van de raad van bestuur staan borg voor een verzorgde en ontspannende avond: Christien Benoit, Liesbeth Bogaert, Lieve Cokelaere, Rik Decadt, Katrien Denoo, Brigitte Depoorter, Jan Gaudissabois, Petra Meseure, Trui Stragier, Lore Vande Moortel, Lut Vanhee, Antoinette Verfaillie, Fabian Vermeulen en Jean-Pierre Vyncke.