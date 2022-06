Optiek Dresen ruilt centrum voor Oosteroever met zicht op de vuurtoren: “Grote verschillen tussen het centrum en deze locatie”

Optiek Dresen verkoopt hun brillen als de mooiste ter wereld. Wat ze sinds kort wel met zekerheid hebben is het mooiste zicht ter wereld. Voortaan vind je de bekende optiekzaak niet meer in de Vlaanderenstraat, maar in het nieuwe en trendy stadsdeel Oosteroever, met zicht op de vuurtoren.

Optiek Dresen is sinds 1956 een begrip in Oostende. Wijlen Jacques Dresen nam in dat jaar optiekzaak Dupont over in de James Ensor-galerij met uitzicht op de Vlaanderenstraat. Marc Dresen – 64 jaar ondertussen en zoon van – was er als de kippen bij om zijn vader in 1982 te vervoegen. Een jaar later stopte Jacques en sindsdien stond Marc er alleen voor, samen met zijn vrouw Hilde. Sinds vijf jaar is ook dochter Joëlle het team komen vervoegen. Zij zorgt dan weer voor de ietwat jeugdige sfeer binnen de winkel.

Nieuwe locatie

Na 65 jaar te vertoeven in de Vlaanderenstraat, was de tijd rijp om een andere locatie te zoeken. “We mikken niet op een ander soort cliënteel, maar ik vind dat we hier meer op onze plaats zitten”, verklaart Marc. “De Vlaanderenstraat is mooi, maar je merkt dat het cliënteel de laatste jaren sterk verandert is, zeker na corona. Je hebt er twee soorten publiek en het ene publiek stoort soms het andere. We zijn niet zo dat soort winkel waar je gewoon eens binnen en buiten wandelt om eens te kijken. Mensen die onze winkel bezoeken zijn mensen die echt onze winkel willen bezoeken. Begrijp me niet verkeerd: iedereen is hier welkom, he. Maar er is een groot verschil tussen het stadscentrum en deze nieuwe locatie.”

Kers op de taart

Marc is dan wel 64 jaar, hij denkt nog lang niet aan stoppen. “Ik ga nog minstens zes jaar door en dan zien we wel”, zegt Marc lachend. “Kijk, dit is een grote investering, een broodnodige ook. We wilden na bijna twintig jaar de look van de winkel veranderen en we waren ook een beetje uitgekeken op die locatie. Dan was de logische stap: verhuizen naar een nieuw pand. Uiteindelijk is het iets moois geworden.”

“Enerzijds doen we deze investering deels voor onze dochter, die toch de toekomst is van Optiek Dresen, maar ook voor onszelf. Het is een beetje de kers op de taart van het harde werk die sinds 1956 geleverd wordt. En zeg nu zelf: wie wil niet op zo’n locatie werken? Binnen een vijftal jaren is dit hier allemaal volledig afgewerkt en hebben we zicht op een van de mooiste jachthavens van ons land en Lange Nelle, onze vuurtoren. Prachtig, toch?”

Vader-dochter

Dochter Joëlle staat mee aan het roer van de familiezaak, al was dat in eerste instantie niet de bedoeling. “Als jong meisje heb je bepaalde doelen in het leven en deze was er niet bij”, zegt Joëlle. “Uiteindelijk groei je mee met de zaak. Ik heb nooit anders geweten. Automatisch rol je daarin. Ik ben dan ook blij met de stap en zie mij nu niet meteen iets anders doen. De keuze om naar hier te verhuizen hebben we samen genomen. Papa werkt nog elke dag mee in de zaak. We doen alles samen. En we zijn dan ook heel blij met de keuze.”

Bart Verluys, CEO van bouwpromotor Groep Versluys, is verheugd met de komst van Optiek Dresen en was er, net als burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) en schepen van Ondernemen, Charlotte Verkeyn (N-VA), bij toen het officiële lintje werd geknipt bij de opening. “Kwaliteit trekt kwaliteit aan en het vraagt wat moed om de stad te verlaten om naar Oosteroever te trekken”, zegt Versluys. “Alle zaken die de overstap hebben gemaakt hebben altijd wel een beetje die twijfel. Het gaat om een serieuze investering. We zijn hier heel fier op.”