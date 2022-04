Opticien start gratis testtuin met duurste lenzen bij Ieperse torens

Opticien Jeroen Porteman maakt zijn jongensdroom waar met een aanbod van de beste verrekijkers en telescopen. Sommige kosten duizenden euro’s, maar kunnen gratis getest worden in zijn belevingstuin. Van daaruit kunnen liefhebbers de Ieperse torens en slechtvalken tot in het kleinste detail bestuderen.

De slechtvalken van de kathedraal, draak Margriet en talloze ornamenten van het opgeblonken belfort komen plots heel dichtbij in de vernieuwde testtuin van de PortemanKijkers. “We hebben het grote geluk dat onze tuin ‘in vogelvlucht’ op enkele honderden meter ligt van deze Ieperse torens. Door onze telelenzen lijkt het alsof je elk detail vanop een meter bekijkt”, vertelt opticien Jeroen Porteman (47) enthousiast.

Jongensdroom

De man is een fervente natuurliefhebber en fotografeerde enkele jaren geleden door de nieuwste telescopen een van de zeldzaamste dieren ter wereld: het sneeuwluipaard, ook wel ‘het spook van de Himalaya’ genoemd.

“Als negenjarige liep ik al rond op de Ieperse vestingen. Met mijn verrekijker op zoek naar de fuut, toen nog een vrij zeldzame vogelsoort. Mijn passie is alleen maar toegenomen en dankzij de jarenlange verkoop van mijn brillen kan ik mijn jongensdroom waarmaken: de uitbouw van een volledig assortiment en webshop met de modernste verrekijkers en telescopen. Van een basis verrekijker tot topkijker. Onder de noemer ‘PortemanKijkers’ kan ik mijn hobby integreren in mijn werk. Mijn optiekzaak werd partner van Natuurpunt en Jeugdbond voor Natuur en Milieu, waardoor een deel van de winst bij elke aankoop naar de natuur vloeit. We hebben intussen een bosje geplant in Heuvelland en verkopen de bieren Bruin en Grauw Kieksje om de bruine en grauwe kiekendief te steunen. De opbrengst gaat naar natuurwerkgroep De Kerkuil, die boeren betaalt om deze vogels te laten broeden op hun land.”

Natuur experience

Porteman neemt nu de tuin achter zijn winkel onder handen. “De twaalf meter lange tuinmuur is net beschilderd door de Brugse kunstenaar Wietse. Een knappe dame met poppy in het haar tuurt door een telescoop naar de stad, die afgebeeld is vanuit vogelperspectief. Het kunstwerk maakt onze tuinmuur levendig en passend bij ons uniek concept om de PortemanKijkers te testen. Straks bouwen we hier ook een kijkplatform en organiseren we vogelhappenings. Zo wordt deze testtuin een echte natuur experience. De tuin is enkel te bezoeken tijdens de openingsuren van de winkel, maar dan is iedereen welkom om te komen genieten van de graphic wall en het mooie uitzicht door onze lenzen.” (TP)