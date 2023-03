Opstart volkstuinen in Kortemark en Handzame is nu heel concreet

De ontwikkeling van volkstuintjes in Kortemark en Handzame wordt weer een stukje concreter. Het startmoment op woensdag 15 maart in LDC De Wimperlinde kreeg alvast veel geïnteresseerden over de vloer.

De gemeentelijke opbouwwerking ging vorig jaar, samen met wzc Blijvelde en OC Sint Jan De Deo, via een oproep de lokale behoefte aan volkstuintjes na: stukken grond die in één of meerdere percelen zijn opgedeeld en waar plaatselijke inwoners, die misschien zelf geen of te weinig plaats hebben voor een eigen tuintje, de moestuinier in zich toch naar boven kunnen halen.

De oproep viel niet in dovemansoren: de interesse was meteen bijzonder groot. Onder de kandidaat-volkstuinders trouwens één en al verscheidenheid, zowel naar geslacht, locatie als leeftijd toe.

Voor de gezelligheid

Nora Raçon (74) is alvast enthousiast over het initiatief. “Ik doe veel vrijwilligerswerk in wzc Blyvelde en met die bedoeling meldde ik me aan voor een volkstuintje”, legt ze uit. “Misschien kan ik er een of meerdere bewoners bij betrekken. Ik doe het ook voor de gezelligheid en als ‘bezigheidstherapie’.”

Nora woont al zes jaar op een appartement, maar had vroeger een grote siertuin. “Al is groenten kweken nieuw voor mij”, geeft ze toe, “maar er zal altijd iéts groeien, al is het maar onkruid. (lacht) En wie weet, vind ik bij mijn buren nog gelijkgezinden die mij kunnen helpen en met wie ik straks bonen of tomaten kan delen.”

Mensen bij elkaar brengen

“Bedoeling is elk perceel gedurende minstens een jaar aan één persoon te verhuren”, legt opbouwwerker Merlijn Lombaert uit. “Doordat de tuintjes naast elkaar liggen, heb je naast smakelijke groenten voor jezelf ook vaak sociaal contact met je mede-moestuiniers.” En dat past uiteraard perfect in de missie van de gemeentelijke opbouwwerking om mensen bij elkaar te brengen.”

Ecologisch en duurzaam

“We voorzien een berging met gemeenschappelijk materiaal en een wateraansluiting, zodat je dit niet telkens zelf moet meebrengen. Voor minder mobiele mensen kan er in plaats van een moestuintje een verhoogde moestuinbak voorzien worden”, geeft Merlijn nog mee. “Een voorwaarde is ook om de tuintjes op een ecologische en duurzame manier te beheren. Om iedereen hierin voldoende te ondersteunen, zal er samengewerkt worden met Samentuin de Oude Pastorie.”





Meer info bij Merlijn Lombaert, opbouwwerker@kortemark.be of op 051 57 51 22.