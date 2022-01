OPROEP Wordt het woonzorgcentrum voor u ook onbetaalbaar?

Hoe hoog ligt de prijs van het woonzorgcentrum in West-Vlaanderen? Hoe snel is die prijs gestegen? En hoe betaalbaar is dat alles nog voor onze ouderen? Met een nieuwe ‘KW Onderzoekt’ bekijkt De Krant van West-Vlaanderen de factuur van het rusthuis en de financiële impact op wie er verblijft.

Maar om dat te doen, hebben we uw hulp nodig. De redactie is op zoek naar mensen die willen getuigen over hoe zwaar de rusthuisfactuur weegt op het eigen pensioen, het inkomen van de partner of de rekeningen van de kinderen. Naar mensen die zich zorgen maken over hoe ze hun kamer straks of in de verdere toekomst zullen moeten betalen. En naar mensen die financieel bijspringen om een ouder, familielid, vriend of kennis in een woonzorgcentrum te helpen.