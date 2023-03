Oproep: wie redde maandag Kris met zijn elektrische rolstoel uit Sint-Trudoledeken in Assebroek?

Kris zoekt zijn reddende engelen. Met zijn elektrische rolstoel belandde hij maandag omstreeks 16 uur in het Sint-Trudoledeken in Assebroek. Een koppel redde hem uit het water in de Assebroekse meersen. Maar wie waren dit?

“Afgelopen maandag 13 maart trok ik er met mijn elektrische rol op uit in Ver-Assebroek”, doet Kris het verhaal. “Nadat ik even babbelde met mijn overleden ouders op het kerkhof, reed ik door naar de Assebroekse meersen. Via de Kerkdreef nam ik het paadje richting Oedelem. Halfweg het pad wilde ik draaien, maar mijn scooter kantelde en ik kwam in de beek terecht. Ik kon mijn hoofd net boven het water en de eendenkroos houden.”

“Na een kwartier passeerde er een koppel stevige wandelaars. Ze hoorden me om hulp roepen en hebben mij en mijn kar uit het water gehaald. Ik was zo van slag dat ik vergeten ben om hun namen te vragen. Ik weet enkel dat ze nog naar Sijsele zouden stappen. Ik hoop hen via deze weg alsnog te kunnen vinden, om hen uitvoerig met bloemen te kunnen bedanken.”