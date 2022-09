OPROEP Wie kan Martin helpen? Brit zoekt nazaten van Bissegemnaren die tijdens de Tweede Wereldoorlog met zijn vader Leslie op de foto gingen

Martin Berry, een Brit uit een klein dorpje in het zuidwesten van Engeland, is op zoek naar nazaten van Bissegemnaren die net tijdens de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog met zijn vader Leslie op de foto gingen. “Ik wil hen heel graag contacteren”, zegt hij.

In een mailtje aan onze redactie doet Martin Berry zijn relaas uit de doeken. “Mijn vader Leslie was soldaat in het Britse leger en hielp mee aan de bevrijding van enkele Belgische dorpen en steden, maar maakte ook deel uit van de achterliggende structuur van Operation Market Garden in Arnhem in Nederland”, begint hij zijn verhaal.

“Toen mijn vader in 2007 op 84-jarige leeftijd overleed, vond ik bij het opruimen van zijn woning deze foto. Achteraan op de foto staat te lezen dat het om de familie Van Tornout uit Bissegem gaat. Mijn vader staat vooraan centraal met enkele van zijn medesoldaten en omringd door een paar Bissegemse dames.”

“Ik ontdekte zelf dat de bewuste familie in de Koffiehoekstraat moet gewoond hebben, maar veel meer info heb ik niet.” – Martin Berry

Martin veronderstelt dat een van de jongedames de foto later naar zijn vader in Groot-Brittannië opstuurde. “Mijn vader woonde zijn hele leven in Winford, een klein dorpje in de buurt van Bristol in het zuidwesten van Engeland. Ik ontdekte zelf dat de bewuste familie in de Koffiehoekstraat moet gewoond hebben, maar veel meer info heb ik niet.”

De rugzijde van de foto. © GF

Nu wil hij de nazaten van de dames op de foto opsporen en hen een kopie van de foto bezorgen. “Ik veronderstel dat ook zij dit graag in handen zouden willen hebben, maar elk spoor loopt dood. Mijn vader heeft nooit erg veel over zijn oorlogsjaren verteld en over de bewuste foto repte hij al helemaal geen enkel woord. Maar ik zou het verhaal er achter heel graag te weten komen.”

Familie Victor Van Tornout en Alfons Deprez

Philippe Verschaete van de Heemkundige Kring Bissegem trok voor ons op onderzoek. “Het gaat om de familie Victor Van Tornout”, zegt hij. “Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonden ze in de Moorseelsestraat 22, wat nu de Koffiehoekstraat 7 is. Daar zit Martin dus al juist. Victor was getrouwd met Elvina Devoldere en overleed in 1968. Op de foto zijn vermoedelijk enkele van zijn dochters te zien. Samen met zijn zoon, die een witte vest draagt.”

Volgens de heemkundige prijkt ook Irène Deprez op de foto. “Zij draagt een zwarte bloes. Zij was een vriendin van mijn tante en woonde even verderop, waar haar vader Alfons Deprez als vlashandelaar actief was. Maar zowel van de familie Van Tornout als Deprez is geen informatie over mogelijke kinderen en kleinkinderen beschikbaar.”

Philippe Verschaete bevestigt dat het om een foto van net na de bevrijding van Bissegem gaat. “Er circuleren in de gemeente nog gelijkaardige foto’s.”

Zo ziet de Koffiehoekstraat er vandaag uit. © Google Streetview

Op de Beeldbank van Kortrijk is de bewuste foto eveneens terug te vinden. Daarbij staat te lezen dat er in 1944 drie huizen in de straat stonden. Het eerste en tweede huis waren van vlashandelaars, het derde huis werd door de familie Van Tornout bewoond. Vader Victor werkte als timmerman. Een van zijn zonen was later chirurg in Kortrijk.

Vrachtwagenchauffeur

Martin Berry hoopt dat zijn oproep nieuwe informatie oplevert. “Ik zou het fantastisch vinden om contact te leggen met de nazaten van de mensen waar mijn vader destijds mee op de foto ging.”

“Na de Tweede Wereldoorlog ging hij als vrachtwagenchauffeur aan de slag. Ik betreur het dat ik hem niet meer over zijn oorlogsjaren heb gevraagd. Papa was een eenvoudige en stille man.”

Kan je Martin Berry helpen? Contacteer hem via marberry45@hotmail.com