Oproep: animatoren tussen 15 en 17 jaar gezocht

Tijdens de gemeenteraad kwam Nick Vandeginste (PRO) tussen over de speelpleinwerking tijdens de paasvakantie die enkel in Moorslede plaatsvond. “Door een gebrek aan monitoren was speelpleinwerking op twee plaatsen in Moorslede en Dadizele niet mogelijk”, aldus schepen van Jeugd Jurgen Deceuninck (STERK).

“Het spijtige nieuws werd bekendgemaakt amper enkele dagen voor de start van de speelpleinwerking”, aldus Nick Vandeginste. “In 2013 heeft toenmalig schepen van Jeugd Daisy Decoene met succes gezorgd voor de heropstart van de speelpleinwerking in Dadizele, zowel tijdens de zomervakantie als het paasverlof. Vier jaar later zorgde voormalig schepen Leen Uyttenhove ervoor dat de vergoedingen voor de speelpleinwerkers fors werden opgetrokken. Het jaarlijks budget voor de speelpleinbegeleiders steeg in één ruk van 13.000 naar 21.000 euro. Het valt dan ook te betreuren dat dit gemeentebestuur een stap achteruit moet zetten en dat de Dadizeelse jeugd voor hun speelpleinactiviteiten zich terug naar Moorslede moet verplaatsen.” “We stuurden een e-mail naar de ouders en maakten het ook bekend op de sociale media”, aldus schepen Deceuninck. “De ouders moesten niet meer vooraf inschrijven en enkel een kinderfiche opsturen. We wilden het laagdrempelig houden. Voor Moorslede waren er 126 kinderfiches en 60 in Dadizele. Het was een zoektocht naar monitoren. We hadden er te weinig en beslisten op het schepencollege het bij één locatie te houden. De kinderen uit Dadizele werden met een bus naar Moorslede gebracht. We kregen van ouders hierover positieve mails. Het speelplezier op één locatie was zeker niet minder.”

Diverse redenen

“De redenen van een gebrek aan voldoende animatoren is divers. Sommigen waren op reis met hun ouders, deden een vakantiejob of waren op stage voor school, anderen volgden een kadervorming of waren, als leden van de Chiro, bezig met de voorbereiding van hun groepsfeest. De concurrentie is zeer groot. Er zijn ook enorm veel privé-initiatieven tijdens de vakanties. Het is opboksen. We deden nochtans grote inspanningen. We hebben alle animatoren van de vorige jaren opgebeld. Er was ook een affichecampagne. Bij de buurgemeenten was het even erg en was het aantal monitoren daar ook minder. Corona deed er ook geen goed aan. Het is de betrachting tijdens de grote vakantie de speelpleinwerking op twee plaatsen te organiseren. Bij deze een oproep: monitoren van 15 tot 17 jaar mogen zich altijd melden.” Fractieleider Ward Gillis (PRO) deed het voorstel om de vergoedingen voor de gebrevetteerde animatoren van 33 euro te verhogen naar 36,5 euro. Gert-Jan Hovaere (N-VA) suggereerde om eens de oud-animatoren tijdens een reünie samen te brengen met de huidige groep animatoren. (EDB)