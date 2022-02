Oprit E17 richting Kortrijk afgesloten voor werken aan de vlecht

In opdracht van Wegen en Verkeer startte een aannemer midden februari met voorbereidende werken op de kruising van de E17 met de Expresweg (N382) in Waregem. Omdat de bodem te nat is, kunnen de voorbereidende werken niet gebeuren zonder de oprit van de E17 te betreden. De oprit richting Kortrijk wordt afgesloten op zaterdag 26 februari en zaterdag 5 maart, van 7 tot 18 uur.

De voorbereidende werken naast de E17 zouden normaal gezien zonder hinder voor het verkeer verlopen. Omdat de bodem te nat is, kan de aannemer de percelen langs de E17 niet goed betreden. De werken moeten dus verlopen via de oprit van de E17, in de richting van Kortrijk. De oprit wordt daarom afgesloten, op zaterdag 26 februari en zaterdag 5 maart, telkens van 7 uur tot 18 uur.

Fietsomleiding naar Anzegem

Fietsers vanuit Waregem die naar Anzegem willen, moeten een omleiding volgen. Zij rijden via de Franklin Rooseveltlaan (N357), de Wortegemseweg over de E17 en rijden verder via de Flanders-Fieldweg tot aan de Expresweg (N382).

Omleiding via op- en afrittencomplex Kruishoutem (nr. 6)

Autoverkeer komende van Waregem met bestemming Kortrijk volgt de omleiding E17 richting Gent om daar via het op- en afrittencomplex nr. 6 Kruishoutem te keren en richting Kortrijk te rijden.

Grotere hinder vanaf midden april

Vanaf dinsdag 19 april, meteen na de paasvakantie, starten de echte infrastructuurwerken. Vanaf dan wordt in twee grote fases het complex volledig aangepakt. Eerst wordt twee maanden gewerkt op de zuidelijke kant van het complex (kant Anzegem), daarna is de noordelijke kant (kant Waregem) aan de beurt. Van 19 april tot midden september wordt de brug over de snelweg afgesloten voor fietsers en auto’s, al het verkeer tussen Anzegem en Waregem moet een omleiding volgen. Ook de op- en afritten van de E17 worden afgesloten: van 19 april tot midden juni wordt de op- en afrit richting Gent afgesloten, van midden juni tot midden september gaat de op- en afrit richting Kortrijk toe.