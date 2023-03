Oprichtingsakte vzw-ziekenhuisvereniging AZ Oostende ondertekend

De oprichtingsakte voor vzw-ziekenhuisvereniging AZ Oostende werd maandag officieel ondertekend. Een nieuwe mijlpaal in het voorbereidingstraject naar 1 november.

Een nieuw sterk eengemaakt ziekenhuis dat toegankelijke en kwalitatieve zorg zal bieden dicht bij huis voor alle patiënten in de regio Oostende, dat is de ambitie. AZ Oostende biedt hierop het antwoord. Op 1 november gaat dit eengemaakt ziekenhuis officieel van start, maar de voorbereidingen hiervoor zijn al een tijdje aan de gang. Maandag werd een nieuwe mijlpaal bereikt in deze voorbereidingsfase, want na het sluiten van het pre-fusieakkoord en het princiepsakkoord hospital governance AZ Oostende volgt nu ook de oprichting van de vzw-ziekenhuisvereniging AZ Oostende.

Vzw-ziekenhuisvereniging AZ Oostende

AZ Oostende zal de publiek-private rechtsvorm aannemen van een vzw-ziekenhuisvereniging. Het oprichten van een vzw-ziekenhuisvereniging betekent dat de wettelijke bepalingen uit het Decreet Lokaal Bestuur moeten worden nageleefd. Dit Decreet biedt verschillende garanties om de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg maximaal te bewaken. De vzw-ziekenhuisvereniging AZ Oostende zal uit drie leden bestaan: de AV Henri Serruysziekenhuis, het OCMW Oostende en vzw Az Damiaan.