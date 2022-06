Oprichter De Katrol Mieke Verhulst krijgt afscheidsfeest met vertraging

De Oostendse Mieke Verhulst (66) zorgde er mee voor dat vandaag in heel Vlaanderen kwetsbare ouders kunnen gebruik maken van opvoedings- en gezinsondersteuning. Onlangs kreeg ze met vertraging haar pensioenfeestje. “Ik ben weg bij De Katrol en blijf hen van op afstand volgen. Maar ik keer zeker niet terug naar de politiek.”

Mieke Verhulst (66) had als orthopedagoog gewerkt in tal van organisaties, zoals Lapkoes, Jeugdhaven, ’t Veer en De Dreve, toen ze in 2002 De Katrol oprichtte. “Het idee is ontstaan op een Werelddag tegen Armoede. Samen met oprichter Jean-Pierre Markey bedacht ik een concept om kinderen meer kansen te bieden. Want als kinderen goede fundamenten missen, dan raken ze in een vicieuze cirkel en belanden ze later ook in armoede. Het klinkt nu allemaal heel logisch, maar 20 jaar geleden was het niet evident. Voor gezins- en opvoedingsondersteuning aan huis moet je sowieso na 16 uur op de baan. Dat was toen in onze sector van maatschappelijk werkers en armoedebestrijders niet gebruikelijk. We stapten ook af van mensen begeleiden met een strak plan. Wij gingen er van uit dat die mensen onze klanten waren en we hen enkel moesten ondersteunen.” Daarvoor werkt De Katrol in Oostende met negen ankerfiguren en tientallen studenten van de hogeschool, die de begeleiding aan huis op zich nemen.

Over heel Vlaanderen

De aanpak en resultaten bleven niet onopgemerkt : er zijn inmiddels in Vlaanderen 51 afdelingen en zelfs al 15 jaar eentje in Rotterdam. “We hebben ze overal mee helpen oprichten en deden mee de aanwerving van de ankerfiguren die een brug vormen tussen de gezinnen en de studenten. We zorgden er steeds voor dat de nieuwe katrollen verankerd waren in een bestaande organisatie of bestuur. Zo garandeer je het best het voorbestaan. Enkel in Oostende is er nog een aparte vzw. Maar dat heeft ook nadelen, want je moet elk jaar bedelen om centen voor de werking. Gelukkig werken we nu goed samen met de stad Oostende.”

“Ik heb altijd doorgezet. We waren koppig. Maar dat doorzetten heeft zijn vruchten afgeworpen. Tot op vandaag heb ik contact met gezinnen die we begeleid hebben. En mensen danken ons, maar die lof moet in de eerste plaats naar hen gaan, want zij hebben het zelf gedaan. Wij van De Katrol gaven enkel een duw in de rug.” Mieke Verhulst is niet zo optimistisch : “De armoede groeit en werken met mensen in armoede wordt er niet gemakkelijker op. Er zijn helaas veel schrijnende gevallen van armoede in Vlaanderen en ook in Oostende.”

Niet terug naar politiek

Mieke was jarenlang gemeenteraadslid voor SP.A, vandaag Vooruit, maar is niet van plan om zich opnieuw in de politiek te gooien : “Ik volg alles nog van nabij en mijn sympathieën blijven, maar ik keer niet terug naar de politiek. Het is mooi afgerond en de jongeren doen het goed. Ik heb ook de kracht niet meer om aan karren te trekken. Zij moeten dat doen. Mijn aandacht gaat nu volop naar mijn kleinzoon Floris. Hij is vier jaar en heeft wat zorg nodig en daar geef ik me nu, één week op twee, volledig voor. Dat doe ik met enorm veel liefde.”