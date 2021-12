Oppositieraadslid dringt aan op vrijwaring dorpsgezicht Keiem

Oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) maakt zich zorgen om het dorpsgezicht van Keiem. Tot in de kleinste dorpen, ook in Keiem, zorgt de escalatie van de vastgoedprijzen al jaren voor een ongekende bouwwoede. Kurt ziet het als de taak van het stadsbestuur om te garanderen dat ieder dorp een minimum aan eigenheid behoudt.

“Alle onbebouwde hoekjes en restanten groen worden ingepalmd en volgebouwd”, stelt Kurt vast. “De authenticiteit van onze dorpen staat zwaar onder druk als ze niet worden geregistreerd als beschermd dorpsgezicht.”

“Keiem kreeg het de afgelopen decennia zwaar te verduren door het bebouwen van de gronden van de vroegere boerderij Leeman. Blijven nog over de kerk met het omliggende kerkhof, dat op termijn een herbestemming krijgt, het achtergelegen speelplein en het aanpalende ommuurde terrein, tegenover OC De Kring en café De Kroeg. Op dit perceel werd het ene na het andere bouwproject aangevraagd, het ene al ambitieuzer dan het andere. Op 7 oktober werd in de Deputatie nog een vergunning voor een residentie met zeven appartementen geweigerd.”

Onteigening?

“Het lijkt mij het uitgelezen moment voor de stad om dit terrein te verwerven, eventueel via onteigening, om het van bebouwing te vrijwaren. Zo kan een van de laatste waardevolle dorpszichten van Keiem ongeschonden behouden blijven, met vanuit het ontmoetingscentrum zicht op de kerk en het kerkhof met zijn mooie bomen.”

“Dit idee klinkt als muziek in de oren”, repliceerde schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide). “Maar de financiële repercussie is niet zo evident. Indien de Stad Diksmuide over voldoende financiële armslag zou beschikken, dan zouden wij er zeker op ingaan. Maar we moeten roeien met de riemen die wij hebben. Wij kunnen enkel de schattingsprijs handhaven en mits motivering 10 procent er bovenop.”