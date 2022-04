Oppositiepartij Respect Ruiselede zit met veel vragen over fusie: “Ruiseledenaar is totaal niet gehoord”

Respect Ruiselede kreeg het nieuws over de fusie tussen Ruiselede en Wingene vlak voor het persmoment te horen. “Enige inspraak was er dus niet”, aldus Hannes Gyselbrecht. “Een fusie kan zeker en vast positieve elementen bevatten, maar gebeurt dit op zo’n manier? Inspraak is minstens op zijn plaats. De Ruiseledenaar is alvast totaal niet gehoord.”

Respect Ruiselede, die acht van de zeventien zitjes in de gemeenteraad bezet, zit na de bekendmaking van de fusieplannen met heel wat vragen. “Hoe breed gedragen is deze beslissing? De overwinningsnederlaag van RKD in 2018, waar ze minder dan de helft van de stemmen behaalden, was mee gebaseerd op de belofte dat er geen fusies kwamen in deze legislatuur… De Ruiseleedse inwoner is compleet genegeerd in deze kwestie. Geen enkele recente peiling, geen enkele democratische stemming: met één handdruk, zonder mandaat, is Ruiselede officieel verdwenen”, geeft Hannes Gyselbrecht mee.

Kosten voor Ruiselede?

“Wat houdt deze fusie in? Wingene is inderdaad op verschillende vlakken gelijkaardig qua gemeente, maar ook zo verschillend. Gemeentebelastingen, het schuldgehalte per inwoner: het ligt in Wingene hoger dan in Ruiselede. Welke impact zal dit hebben op de Ruiseledenaren? Betalen de Ruiseledenaren letterlijk het gelag zonder inspraak te hebben?”

“Wat met de Ruiseleedse eigenheid? De naam Ruiselede verdwijnt al, wat verdwijnt er nog? We begrijpen de nood aan centralisatie en schaalvergroting, maar tegen welke gemeenschappelijke kost? Verdwijnen alle diensten naar Wingene? Hoe wordt de gemeentelijke organisatie nog voorzien in Ruiselede? Het gemeentepersoneel was zelf alvast amper op de hoogte.”

Wingene enige optie?

“Waarom is Wingene de enige mogelijke partner? Werden andere pistes grondig onderzocht? Wil de Ruiseledenaar samen met Wingene of eerder een andere gemeente? Hier is absoluut geen zekerheid over, laat staan dat RKD een mandaat heeft van de kiezer om dit aan te gaan.”

“Er zijn dus heel wat vragen en voorlopig heel weinig antwoorden. We hebben begrip voor de Wingense burgemeester die de plannen zal komen uitleggen woensdagavond en zullen uiteraard luisteren naar zijn visie. Een fusie kan zeker en vast positieve elementen bevatten, maar gebeurt dit op zo’n manier? Inspraak, meer dan een participatieproject, is minstens op zijn plaats. De Ruiseledenaar is alvast totaal niet gehoord”, besluit Hannes Gyselbrecht.