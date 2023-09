Oppositie vindt aanleg Torhoutse stadstuinen veel te duur

Nu het oud-financiëngebouw op de Burg in Torhout afgebroken is, zal er werk gemaakt worden van de (her)aanleg van de tuin de Brouckere, de tuin ’s Gravenwinkel en de verbinding met een brug tussen de twee parken. De oppositie uitte maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad scherpe kritiek op wat ze de veel te hoge kostprijs van het project noemde.

Het totale kostenplaatje wordt namelijk geraamd op ruim 1.045.000 euro, btw inbegrepen. “Daar moet je echter de subsidies van aftrekken die we van verschillende instanties zullen ontvangen”, zei schepen van Natuur en Groen Elsie Desmet (CD&V). “Die zullen naar schatting om en bij de 365.000 euro bedragen.”

Opdraaien voor foute keuzes

Subsidies of niet, de oppositie was niet mals. “Ik maak even een optelsommetje”, reageerde Eva Maes (N-VA). “Aankoop van het oud-financiëngebouw 730.000 euro, aankoop van de site ’s Gravenwinkel 850.000 euro, een extra lapje grond 28.500 euro en nu de aanleg van de tuinen voor meer dan een miljoen euro. Als we er dan nog de sloop bij rekenen, komen we snel boven de 3 miljoen euro uit.”

“Neen, we zijn nooit tegen de afbraak geweest van het voormalige belastingkantoor, maar de kostprijs voor de aanleg van de ongetwijfeld heel mooie tuinen doet de wenkbrauwen fronsen. Dit project staat in schril contrast met het uitstel van de renovatie van het cultuurcentrum de Brouckere en het uitstel van de bouw van de buitenschoolse kinderopvang. We zullen dit punt niet afkeuren omdat we een mooie tuin niet leuk vinden, maar wel omdat de belastingbetaler opdraait voor foute keuzes die u maakt.”

Straks ook sanitair in bladgoud?

Onafhankelijk raadslid Koen Sap deed er nog een schepje bovenop. “1.050.000 euro voor de aanleg van tuinen is een waanzinnig bedrag”, sneerde hij. “Dat dit project noodzakelijk is, weten we allemaal, maar niet tegen deze prijs. De brug tussen de twee tuinen is voorzien in cortenstaal en kost maar liefst 230.000 euro. Waarom zo’n duur materiaal kiezen? Wat zal het volgende zijn? In de te renoveren villa op het domein ’s Gravenwinkel de kraantjes van het sanitair in bladgoud uitvoeren?! We wonen in Torhout en niet in Dubai. Ik keur dit punt niet goed.”

Sien Lagae (Groen) sloot zich bij de kritiek aan en noemde de prijs veel te hoog. Ook haar partij gaf haar zegen niet en onthield zich bij de stemming. N-VA en raadslid Sap stemden tegen. De bestuursmeerderheid van CD&V en Vooruit liet uiteraard wel een ‘ja’ horen.

Schepen Desmet voegde er nog aan toe dat ze zich een bult geschrokken heeft hoe sterk de prijzen op korte termijn gestegen zijn. Dat de brug in cortenstaal uitgevoerd zal worden, is trouwens nog geen zekerheid, zei ze.