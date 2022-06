Oppositie verenigd tegen nieuw bedrijventerrein De Mol: “Gebruik leegstaande sites!”

Zowat alle oppositiepartijen uitten op de gemeenteraad bezwaar tegen de mogelijke inplanting van een nieuw Izegems industrieterrein naast de wijk De Mol. De provincie schuift die zone, door de stad in 2019 al geselecteerd, naar voor als potentiële locatie, samen met nog elf andere terreinen in de ruime regio.

“Groot was onze verbazing dat ook een stukje open ruimte tussen De Mol en E403 hiervoor in aanmerking zou komen”, aldus Veerle Renier (Groen). “De gronden worden nu vooral en intensief voor landbouw gebruikt en sluiten aan op een recreatieve zone, natuur- en woongebied. Bovendien is de rotonde aan de Leen- en Krekelmotestraat met de Rijksweg nu al meer dan verzadigd, terwijl er nog heel wat autoverkeer zal bij komen van de nog te bouwen woningen aan de Hazelaarstraat. We vragen daarom dat de stad op elk voorstel hieromtrent een negatief advies geeft.”

Vooruit vindt dan weer dat er met vier mogelijke andere bedrijvensites in Izegem al genoeg nieuwe ruimte voor die sector wordt gecreëerd. “Liever bestaande leegstaande sites een nieuw leven geven in plaats van open ruimte opofferen”, aldus Eva Bossuyt. Ook STiP uitte dezelfde bezorgdheden. “Waarom werd er geen actie ondernomen om meer mensen op de hoogte te brengen rond het gebied?”, wilde Kurt Grymonprez nog weten. “Jullie verwijzen naar een mogelijke tunnel onder de E403 richting Roeselare om vlotter verkeer te garanderen, maar in de procesnota staat dat Roeselare de potentiële locaties voorlopig niet wil samenvoegen (verwijzend naar een andere zoekzone ‘Abele’ aan de overkant van de E403 in Roeselare – nvdr.), dus dan zou die tunnel halfweg plots stoppen”, klonk het schertsend. Ook Vlaams Belang gaf aan geen landbouwgrond te willen opofferen ten voordele van bedrijven.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Maertens (N-VA) stelt enkele belangrijke nuances. “We hebben bij het selecteren van die zone er meteen aan gekoppeld dat een aanzienlijke groenbuffer tussen de bedrijven en woonwijken van cruciaal belang was. De provincie weet dat dit één van de voorwaarden is. Wat de mobiliteit betreft weten we dat extra verkeer naar de Rijksweg sturen geen optie is en we willen dit ook niet door de wijken sturen. Er zijn al verdere gesprekken rond een ondertunneling van de E403 geweest. Als die tunnel er niet komt, dan geven wij als stad sowieso een negatief advies. We gaan de provinciediensten ook aansporen om in de toekomst een ruimere groep buurtbewoners aan te schrijven. Er zijn al wat bezwaren binnen, maar we gaan nu het openbaar onderzoek afwachten om een goed geformuleerd standpunt in te nemen.” (vadu)