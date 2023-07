Oppositie veegt strandpad schoon in Blankenberge: “Kan niet enkel aan vrijwilligers worden overgelaten”

Enkele bestuursleden van N-VA namen zelf de borstel ter hand om het verhard pad aan de Van Praethelling in Blankenberge schoon te vegen.

“Via onze luistercampagne ontvingen we signalen dat het pad door opgewaaid zand niet meer toegankelijk was, en blijkbaar wordt het niet systematisch meegenomen in het onderhoudswerk van de stad. Bij deze dus een oproep aan het bestuur: dergelijke dienstverlening kan niet enkel aan de vrijwilligers worden overgelaten”, aldus fractieleider Dennis Monte.