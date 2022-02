Oppositie klaagt vervuilde omgeving werven aan in Oostende

Oppositieraadsleden Karel Labens en John Crombez (Vooruit) vinden dat de stad te weinig doet om te controleren op de openbare netheid rond werven. “Veiligheid is belangrijk op werven en modder kan die veiligheid in gedrang brengen.”

Het slechte weer van de voorbije periode maakt er op sommige plaatsen een modderboel van. Vooral ter hoogte van bepaalde werven in de stad waar er in- en uitrit van werfverkeer is. “Vrachtwagens die op en af rijden en de werf verlaten, zorgen dat er heel wat modder en steengruis achterblijft op de openbare weg”, zegt Karel Labens. “Dat betekent dat fietsers en voetgangers door de modder moeten om hun bestemming te bereiken. Leerlingen van het Sint-Andreasinstituut moeten op straat lopen als ze zich richting school begeven. En dat zorgt voor gevaarlijke situaties.”

Volgens John Crombez werden de raadsleden door bezorgde burgers gecontacteerd. “De bezorgdheid komt uit verschillende wijken, niet alleen uit Stene”, duidt Crombez. “De stad moet veel strenger optreden. Zelf reed ik langs verschillende plaatsen en het was meteen duidelijk dat aannemers het niet al te nauw nemen met het opkuisen van de modder. Mensen die met hun gepoetste wagen langs bepaalde werven reden, mochten herbeginnen. Dat kan onmogelijk de bedoeling zijn. Aannemers moeten sneller optreden en de stad moet hen daarin sensibiliseren.”

Al veel controles

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) erkent het probleem, maar zegt ook dat er heel wat gecontroleerd wordt op werven. “De veiligheid van zowel fietsers als voetgangers is absolute prioriteit. Zelf merkte ik ook al dat de aannemers te weinig aandacht besteden aan de opkuis. We controleren heel vaak op de veiligheid op werven. En ook in de nabije toekomst plannen we nog dergelijke controles. Er zal eveneens meer gecontroleerd worden op de netheid in de nabijheid van de werven.”

Problemen met of rond werven kunnen gemeld worden op www.oostende.be/probleemwerf. De burgemeester benadrukt nog eens het belang van de signaalkaarten. “Mensen kunnen voor eender welk probleem in de stad een signaalkaart invullen. Op die manier kunnen de problemen sneller in kaart worden gebracht en kan er ingegrepen worden waar nodig”, aldus de burgemeester. (JRO)