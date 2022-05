Oppositie in Knokke-Heist beschuldigt meerderheid van belangenvermenging en achterkamerpolitiek

De Raad van State heeft een deel van het RUP ‘Zuidelijke rand Westkapelle’ in Knokke-Heist vernietigd. Het gemeentebestuur wou daar een stuk woonreservegebied omzetten in landbouw, maar de Raad van State is het daar niet mee eens, omdat die wijziging niet strookt met het structuurplan. Volgens het gemeentebestuur gaat het om een relatief makkelijk te herstellen procedurefout, N-VA-oppositieraadslid Cathy Coudyser spreekt van ‘achterkamerpolitiek en belangenvermenging’ die wordt teruggefloten.

Toen Knokke-Heist in 2019 met het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zuidelijke rand Westkapelle’ de site rond de Sluisstraat omzette van woonreservegebied naar landbouw, trokken de grondbezitters naar de rechter. Zij zagen hun grond immers in waarde dalen. Het gemeentebestuur wil geen nieuwe woonwijk aan de Sluisstraat, naar eigen zeggen vanwege de slechte ligging van de site en de watergevoeligheid van het gebied. Tegelijk plant Knokke-Heist wel een nieuwe woonwijk in openruimtegebied: de Tolpaertpolder, gelegen in de oksel van Knokke Dorp. Die site is op vandaag nog geen woongebied, maar landbouwgrond. Het gemeentebestuur wil daar ruim 450 betaalbare woningen realiseren en is al bezig met het omzetten van landbouwgrond in woongebied via het lopende RUP Keuvelwijk.

Inconsequent

“Dat is op zijn minst inconsequent. Te meer daar de Tolpaertpolder grotendeels in handen is van de familie van wijlen burgemeester Lippens”, aldus Cathy Coudyser. “De herbestemming naar woongebied betekent een serieuze waardevermeerdering. Bovendien worden ook de bouwplannen zelf uitgevoerd door Compagnie Het Zoute, het bedrijf waarin dezelfde familie participeert. Logisch dat de grondbezitters van de site Sluisstraat naar de Raad van State zijn getrokken. Zij zagen hun potentiële bouwgrond opgeofferd worden voor die van de familie Lippens. Het is de zoveelste aanwijzing dat het ruimtelijk beleid van het gemeentebestuur met haken en ogen aan elkaar hangt. Het is nu de hoogste tijd om ons ruimtelijk beleid transparant en ten gronde aan te pakken. Bovendien bevestigt het arrest wat wij al langer aanklagen, namelijk de lokale achterkamertjespolitiek waarbij gemarchandeerd wordt met gronden en eerder particuliere belangen lijken te spelen, dan het algemeen belang van onze inwoners”.

Volgens Coudyser kon het gemeentebestuur al mijlenver zien aankomen dat het geen gronden mag herbestemmen als dat niet gedekt is door het structuurplan. Ze waarschuwt dat om dezelfde reden ook het RUP Keuvelwijk rechtsonzeker blijft, want ook die herbestemming tot woongebied is niet gedragen door het structuurplan.

Watertoets

Schepen Kris Demeyere (GBL) stelde eerder al dat het om een procedurefout gaat en dat het RUP nu moet herschreven worden, maar dat er eigenlijk niet zo veel verandert. De Vlaamse overheid wil na de zomer alle woonuitbreidingsgebieden onderwerpen aan een watertoets. Schepen Demeyere verwacht dat het gebied door Vlaanderen ongeschikt zal worden bevonden om er een nieuwe wijk te bouwen.