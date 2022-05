Oppositie hekelt communicatie over aanleg geluidswerende grondberm langs E17

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) startte met de aanleg van een geluidswerende grondberm langs de E17, tussen de Galgestraat en de Wortegemseweg. De communicatie daarover, net voor de gemeenteraad, viel niet in goede aarde bij oppositiepartij N-VA/Open VLD.

Deze week ging de effectieve aanleg van de geluidsberm van start, naast de Galgewegel langs de E17. De grondberm zal vijf meter hoog zijn, vanaf de autosnelweg, en ongeveer 600 meter lang. Het stadsbestuur communiceerde dinsdagmiddag over het begin van de werken. De timing van het persbericht stuitte tegen de borst van raadslid Michiel Vandewalle (N-VA/Open VLD).

“Mondelinge vragen moeten een week vooraf schriftelijk ingediend worden. Ik was dan ook verrast dat toevalligenkele uren voor de gemeenteraad er een persmededeling uitgestuurd werd over de nieuwe timing van de werken.”

De geluidsberm naast het Villapark is een dossier dat al dertig jaar aansleept. “Net voor de verkiezing in oktober 2018, werd er meegedeeld dat die geluidsberm er eindelijk komt”, gaat Vandewalle verder. “Maar doorheen de legislatuur werden de werken steeds uitgesteld.”

Beloftes

Fractieleider Vandewalle spaarde zijn kritiek niet. “Het is een rode draad met het huidige schepencollege. Wanneer er goed nieuws aangekondigd kan worden, staan ze te drummen om in de krant te komen. Maar wanneer beloftes niet waargemaakt worden, horen we hen niet.”

Tijdens de werken wordt de Galgewegel tussen het kruispunt met de Wortegemseweg en de Groendreef afgesloten voor alle verkeer. Fietsers kunnen volgen een lokale omleiding. Rond de werfzone geldt een snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur. (LV)