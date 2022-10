Oppositie hekelt armoedeaanpak: “Krachtig beleid nodig om drama’s te vermijden”

Oppositiepartijen CD&V en N-VA zijn niet mals voor het armoedebeleid van de meerderheid, dat volgens hen grotendeels uitblijft. “Wat nu op tafel ligt, dekt in sommige gevallen zelfs de inflatie niet”, klinkt het bij CD&V. N-VA spreekt zelfs van een ‘non-beleid’. “Men slaagt er niet in om woorden in daden om te zetten.”

CD&V pleitte in de commissie Sociale Zaken voor de oprichting van een armoedeadviesraad en verdubbeling van de onderwijscheques. “We willen een verdubbeling van de bedragen voor het kleuter en secundair en een aanzienlijke stijging voor het middelbaar en hoger onderwijs, bij voorkeur gekoppeld aan de index”, zegt fractievoorzitter Jan De Soete. Wat betreft de financiering, stelt CD&V voor om het kabinetspersoneel terug op het niveau van de vorige bestuursploeg brengen. Dat zou dan een jaarlijkse besparing van ruim 26.000 euro kunnen opleveren. “Onderwijs is sowieso een belangrijke sleutel om uit armoede te komen”, zegt Brigitte Monbaliu, lid van het Bijzonder Comité. “Als de tegemoetkoming rechtstreeks van de schoolfactuur kan afgetrokken worden, zou dat bovendien heel wat administratief zoekwerk wegnemen voor de rechthebbenden.”

Met de oprichting van een armoedeadviesraad wil CD&V ook ervaringsdeskundigen aan het woord laten. “Zeker nu de nieuwe bestuursploeg de armoedetoets naar de volgende legislatuur heeft getild, moet die raad er absoluut komen. Wat nu door de meerderheid op tafel wordt gelegd, dekt in sommige gevallen zelfs de inflatie niet. En met de maximumfactuur voor volgend jaar wordt geen rekening gehouden.”

Armoede blijkt geen prioriteit wegens ‘te moeilijk’

Ook voor N-VA zijn de inspanningen voor armoedebestrijding ver te zoeken. “Er wordt wel verklaard dat dit een prioriteit is maar men slaagt er niet in om die woorden in daden om te zetten. Net nu de armoedecijfers alleen maar verder zullen stijgen, is een krachtig beleid noodzakelijk om drama’s te vermijden”, stelt fractieleider Dennis Monte. De N-VA-fractie stelt onder meer voor om de doelgroep voor de energiescan uit te breiden en het gezinsbudget voor vrijetijdsbesteding uit te splitsen. “Helaas, de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn oogt steeds mager. Ondanks dat dit in vele andere gemeenten wel al gebeurt, is ons college van burgemeester en schepenen zelfs niet van plan om deze legislatuur nog de armoedetoets toe te passen in Blankenberge. Armoede blijkt hier geen prioriteit wegens ‘te moeilijk’”, aldus Monte.

Volgend jaar

Schepen voor Sociale Zaken en Armoedebestrijding Annie De Pauw (Vooruit) wijst inderdaad op de complexiteit van de materie, maar benadrukt ook dat het lokaal bestuur niet stilzit. “De sociale premies worden op dit moment volop herwerkt en in december voorgelegd. Er liggen heel wat initiatieven op tafel, zo worden in januari de rechtenverkenner en UiTPAS met kansentarief ingevoerd. Armoedebestrijding is wel degelijk een prioriteit, maar de armoedetoets is een zeer complex gegeven dat vele domeinen bestrijkt. Het gaat over wonen en werken, onderwijs, kinderopvang… Zolang er op het Vlaamse en federale niveau geen structurele verbeteringen komen, blijft dit op lokaal niveau een enorme uitdaging. En ten slotte moet je de doelgroep ook nog kunnen bereiken: mensen die in armoede leven, lopen daar nu eenmaal niet graag mee te koop”, klinkt het. De Pauw spreekt voorts tegen dat er geen armoedebeleidsplan zou zijn. “Dat zit vervat in ons meerjarenplan en wordt om de drie maanden geëvolueerd. Voor wat betreft de onderwijscheques, kan ik nog zeggen dat we binnenkort met de scholen rond de tafel gaan zitten. We zijn er dus echt wel mee bezig.” Schepen van Onderwijs Kathy Kamoen (Open VLD) verzekert alvast dat het systeem van de onderwijscheques dat vanaf 2023 zal toegepast worden, veel directer zal werken. “Zo zullen meer rechthebbenden automatisch krijgen wat hen toekomt.”