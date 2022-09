Oppositie heeft bedenkingen bij plannen nieuwe Buitenschoolse Kinderopvang in Adinkerke

Omdat de huidige locatie van de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) in de Dorpsstraat in Adinkerke niet meer voldoet aan de vereisten, besliste het lokale bestuur om 2 panden aan te kopen in de Garzebekeveldstraat 11/15 en die panden te renoveren en herin te richten voor een nieuwe BKO.

“De volgende stap is het aanstellen van een architect-ontwerper die rekening houdt met de must-haves en de ‘nice-to-haves’ zodat we binnenkort kunnen uitpakken met een van de mooiste, origineelste en veiligste BKO’s van Vlaanderen”, zegt schepen Michèle Vandermeeren. Schepen Wim Janssens vult aan: “Uniek is de synergie vanuit de diensten Welzijn en Openbare Werken. Want ook het erachter liggende plein zal worden aangepakt en geïntegreerd in het project, waarbij de buurtbewoners inspraak krijgen.”

Oppositieraadslid Pol George blijft bij zijn mening dat de nieuwe locatie te afgelegen is en dat er ook vervoer moet worden voorzien. Hij vreest ook dat de voorziene 750.000 euro niet voldoende zal zijn voor de renovatie: “Waarom maken jullie bij elke grondige renovatie ook geen vergelijkende studie over de kostprijs van een nieuwbouw”. Schepen Wim Janssens repliceert: “Onze ingenieur en ook wij hebben het gebouw bezocht. Er is veel verbouwd, maar de binnenstructuur is heel goed. Je moet dit zien als een cascoruimte.” Burgemeester Bram Degrieck voegt eraan toe: “We hebben ramingen van een kostprijs per m² voor een eventuele nieuwbouw, maar we zullen eerst de kostprijs van de renovatievoorstellen bekijken.”

Oppositieraadslid Arne Debaeke vraagt zich af wat er gaat gebeuren met de oude site. “De opties zijn legio”, zegt Bram Degrieck. “Eventueel kan ze dienen als gemeenschapszaal. Laat ons jullie ideeën maar weten!”