Oppositie blijft kritisch over verloop werken Ontmoetingscentrum Olsene

De renovatie van het Ontmoetingscentrum van Olsene gaat een nieuwe fase in. Er komen nieuwe kleedkamers, sanitair en een permanent buitentoilet. De werken aan het OC en aan Huis Meheus slepen al lang aan en zijn ook een pak duurder uitgevallen dan gepland. “Dit is van in het begin verkeerd ingeschat”, vindt Sally Cosyns (CD&V).

De werken aan het Huis Meheus gingen eind 2017 van start en zouden tot eind 2018 duren, al werd toen al de kanttekening gemaakt dat deze werken mogelijks nog uitgebreid zouden worden.

Nog voor de aanvang van de werken was er al hommeles over dit dossier. In 2013 ging de gemeente niet in op een subsidiemogelijkheid voor huis Meheus, iets wat Henk Heyerick (CD&V) destijds stevig tegen de borst stootte.

“We gingen toen niet in op die subsidie omdat deze enkel was voor aanpassingswerken in het Huis Meheus, dat toen als interieurmuseum was ingericht”, zegt schepen van Cultuur Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte). “We wilden naar een nieuwe, functionele invulling voor het museum en daarvoor was de subsidie te beperkend.”

“Het klopt dat de werken duurder en langer uitgevallen zijn dan eerst gedacht. Door de verouderde toestand van de gebouwen kwamen gaandeweg extra problemen naar boven, zo bleek er een nieuw gebinte voor het dak nodig te zijn ook al was dit niet gepland.”

“Bovendien hebben we de oorspronkelijke opdracht ook uitgebreid. In Huis Meheus gingen we eerst enkel het gelijkvloers en eerste verdiep restaureren, nu zullen we ook de zolderverdieping onder handen nemen en er een polyvalente ruimte inrichten.”

“In het ontmoetingscentrum is de cafetaria vernieuwd en uitgebreid, er is een trapruimte met lift geïnstalleerd en nu vernieuwen we ook het sanitair.”

“In deze nieuwe fase van de werken komen een buitentoilet, een balie en kleedkamers in het OC. De kostprijs van deze fase komt wel overeen met wat geraamd werd. Deze werken zouden voor het bouwverlof van dit jaar afgerond moeten zijn.”

Eén miljoen euro

De CD&V-oppositie is echter kritisch over het verloop van de werken aan Huis Meheus en het OC. “Het initiële bestek is van 2015 en werd geraamd op 350.000 euro”, zegt Sally Cosyns, fractievoorzitter van CD&V. “De focus werd van Huis Meheus verschoven naar het OC en de kostprijs steeg naar een miljoen euro maar waarschijnlijk zullen we daar nog ver boven eindigen.”

“De renovatie werd opgedeeld in verschillende loten waarvan de kostprijs vaak totaal verkeerd werd ingeschat. De dakwerken kostten dubbel zoveel als gepland en ook bij vele andere onderdelen moesten doorheen de jaren verschillende budgetverrekeningen gebeuren.”

“Wij missen een algemene visie, men is de weg kwijtgeraakt in dit dossier.” (Jonathan Folens)