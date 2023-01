Oppositie betwijfelt of vluchtelingen tijdig weg zullen zijn: Kan ontwikkeling wijk starten?

Door gefaseerde verplaatsingen kan het noodopvangcentrum in Sijsele eind dit jaar gesloten worden en kan de ontwikkeling van de Wijk van de Toekomst aanvangen. Dat liet burgemeester Joachim Coens (CD&V+) vorige week weten. Maar de oppositie – N-VA en Damse Belangen – is niet overtuigd. “Met de huidige toestroom van vluchtelingen vrezen we dat dit niet realistisch is.”

Komt het dossier van de langverwachte ‘Wijk van de Toekomst’ op de kazernesite in Sijsele dan toch in een stroomversnelling? Daar lijkt het toch op na de mededeling van het stadsbestuur eind vorige week. Daarin was te lezen dat de opvang van asielzoekers op de site – die nu nog een beletsel vormt voor de verdere ontwikkeling ervan – stelselmatig zou afgebouwd worden zodat de site tegen het einde van het jaar volledig leeg zou zijn.

Procedure

“De overeenkomst met het kabinet Asiel en Migratie en het Rode Kruis, dat de opvang organiseert, is dat er vanaf juni geen asielzoekers meer toegewezen worden aan Sijsele en dat er vervolgens vanaf juli systematisch ongeveer 90 asielzoekers per maand verplaatst zullen worden naar andere centra”, liet burgemeester Coens weten. “Juist doordat we in november samen met WVI eindelijk eigenaar zijn geworden van de site, hebben we deze volgende stap kunnen zetten. We zijn verheugd dat we na jaren van onderhandelingen met defensie nu eindelijk volle gas vooruit kunnen.”

“Samen met WVI, die al tal van reconversieprojecten in de provincie deskundig begeleidde, kijken we reikhalzend uit naar kandidaat-ontwikkelaars. Nog deze maand wordt de procedure voor het aanstellen van een ontwikkelaar voor de site, in de vorm van een publiek-private samenwerking, opgestart.” De Wijk van de Toekomst, ook wel ‘Kwartier 51’ genoemd, moet een geheel nieuw dorpsdeel van Sijsele worden met ruimte voor wonen, werken en recreatie. Het dossier kent al een bijzonder lange voorgeschiedenis. Er ging dan ook veel tijd op aan onderhandelingen over de verwerving van de site, voorheen eigendom van Defensie.

We vrezen dat de regering een verlenging zal vragen… Pas dan gaan we zien of het lokaal bestuur voet bij stuk houdt

Doorbraak

Het spreekt dus voor zich dat dat burgemeester Coens en het gehele college en de betrokken diensten bijzonder tevreden zijn met deze recente ontwikkeling. Ook de oppositie in de Damse gemeenteraad is positief dat er nu toch een doorbraak is, maar plaatst toch enkele kritische kanttekeningen. “Het is goed dat er nu schot in de zaak komt. Maar de eerste stappen in dit dossier werden al meer dan vijf jaar geleden gezet. We zijn nu 2023 en verder dan een aankoopakte zijn we nog niet”, zegt Kelly De Sutter van Damse Belangen. “Zal de site effectief vrijgemaakt zijn tegen eind dit jaar? Wij stellen vast dat de instroom van vluchtelingen in ons land nog steeds erg groot is. En we vrezen dus dat de regering een verlenging zal vragen… Dan gaan we zien of het lokaal bestuur voet bij stuk houdt.”

De N-VA-fractie op haar beurt betwijfelt ook of de vluchtelingen er tijdig weg zullen zijn en hekelt verder het feit dat het bestuur de aankoopakte heeft laten verlijden bij de notaris vooraleer de gemeenteraad formeel goedkeuring kon geven. “We vragen ons ook af wat de financiële impact zal zijn voor de stad. Loert hier geen zelfde scenario om de hoek als dat van de commotie over de financiering van sportpark ’t Veld, in de context van beperkte budgetten?”, stelt fractieleider Jan Van Meirhaeghe, die zich ook afvraagt of er met dit project geen overaanbod aan woningen in Sijsele komt. N-VA-raadslid Jos Millecam vreest dan weer dat het een prestigeproject wordt met in de bedrijfszone te weinig ruimte voor werkplaatsen van lokale ondernemers.