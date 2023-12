Opnieuw wintergeluk Kasteelpark De Lovie

Op vrijdag 15 december kan je opnieuw heel wat gezelligheid ervaren tijdens Wintergeluk op kasteelpark De Lovie in Poperinge.

“Op het programma staat sfeervolle kerstmuziek gebracht door Astrid en Ellen, Ronny en het Gelukskoor. Bewoners brengen kerstverhalen van kleine gelukjes en in de kapel prijken lichtcreaties gemaakt door VBS De Kastanje Proven en Krombeke in samenwerking met mensen die we ondersteunen”, vertelt Angie Verbrigghe van De Lovie. De Lovie vzw is een sociale organisatie die mensen met een verstandelijke handicap ondersteunt in de Westhoek. De organisatie biedt ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren en volwassen. De Lovie vzw is actief op ruim 30 locaties.

Elfie

“Ga je graag op zoektocht? Speur dan mee met Elfie en haar Elfenvriendjes en ontdek het letterwoord. Een origineel kerstkado vind je in de kerstshop van het kasteel. Waan je je even graag in Lapland? Dat kan in Het Huis van De Kerstman. Winterse hapjes en deugddoende drankjes maken het verhaal compleet.”

Opbrengst

“Tradities, oude en nieuwe, horen bij Kerst en Eindejaar en we verbinden ons met mensen om ons heen, met het gezin, in een klein gezelschap, met de hele familie of met een vriendengroep. Wintergeluk wil hier graag een steentje toe bijdragen en laten ons genieten van dit heerlijk samenzijn”, aldus Angie. “De opbrengst van Wintergeluk gaat naar extra vrijetijdsmogelijkheden voor de mensen die we ondersteunen.”

Wintergeluk op het kasteelpark De Lovie is op vrijdag 15 december van 17 tot 21 uur.