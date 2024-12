Opnieuw Wintergeluk in kasteelpark De Lovie

POPERINGE Het kasteelpark De Lovie wordt op vrijdag 13 december, van 17 tot 21 uur, opnieuw ondergedompeld in kerstsfeer tijdens Wintergeluk. De opbrengst van Wintergeluk gaat integraal naar verruiming van het vrijetijdsaanbod. “Met hartverwarmend lekkers en winterse kleine gelukjes”, klinkt het bij Angie Verbrigghe van De Lovie vzw.

De Lovie vzw is een sociale organisatie actief in heel de Westhoek. Ze ondersteunen kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of verhoogde psychische kwetsbaarheid: in de locaties, maar ook thuis. Samen met hen, en wie voor hen belangrijk is, bouwen ze aan kwaliteit van leven en een sterk netwerk verweven met de samenleving. “We willen vooral een gezellige verbindende sfeer rond het kasteel naar buiten brengen”, vertelt Angie Verbrigghe van De Lovie vzw.

Tijdens de zomermaanden pakt De Lovie vzw al enkele jaren uit met een zomerterras op het kasteelpark. Het zomerterras wordt uitgebaat door Goeste, ijs- en eethuis Poperinge, in samenwerking met personen ondersteund door De Lovie vzw. Goesting in de Zomer is het startschot van het inclusief zomerterras.

Kerstshop

De winter wordt in De Lovie vzw dan weer ingezet met ‘Wintergeluk’. Sfeervolle muziek zal weerklinken door de samenwerkende koren ‘DageraaD’ uit Abele en ‘Opus’ uit Proven en Krombek. Astrid (accordeon) en Sofie (trompet) zal je ook aan het werk zien. In Kasteel De Lovie ontdek je opnieuw het Huis van de Kerstman. “In de kerstshop zal je terechtkunnen voor unieke geschenken. Ook in de kapel kan je heel wat beleven. Leerlingen VBS De Kastanje Proven en Krombeke maakten leuke lichtcreaties die op Wintergeluk te bewonderen zullen zijn. Daarnaast zullen er ook kerstverhalen van kleine gelukjes te horen zijn. Hartverwarmende hapjes en deugddoende drankjes mogen uiteraard niet ontbreken”, klinkt het bij De Lovie vzw. De toegang is gratis tot Wintergeluk is gratis. “De opbrengst van Wintergeluk gaat integraal naar verruiming van het vrijetijdsaanbod.”

Info: Kasteelpark De Lovie, Krombeekseweg 82 in Poperinge en www.delovie.be