Opnieuw verkiezing Zotte Keirl en Zotte Treze: “Er zijn alleen maar winnaars”

Op 15 juli organiseert Unizo Pittem-Egem met de medewerking van het Zotte Maandagcomité voor de derde maal de verkiezing van de Zotte Keirl en Zotte Treze. Ook dit jaar staan drie meisjes en drie jongens te springen om het beste van zichzelf te geven tijdens de verkiezing.

Als extra toets voor de kinderen tijdens de Pittemse hoogdag van Zotte Maandag riep Unizo Pittem-Egem in 2019 de verkiezing van de Zotte Keirl en Zotte Treze in het leven. De winnaars van deze verkiezing krijgen tijdens het Pittemse volksfeest een prominente plaats en zijn gedurende een jaar de jeugdige vertegenwoordigers van de gemeente. Op zaterdag 15 juli gaat voor de derde maal de verkiezingsshow door op het Verbiestpleintje. De voorbije maanden konden de lagereschoolkinderen zich kandidaat stellen door een ludiek filmpje in te sturen. Uit al de inzendingen werden drie jongens en drie meisjes gekozen, die de degens met elkaar zullen kruisen. De finalisten en hun ouders werden vorige vrijdag uitgenodigd om officieel voorgesteld te worden.

Grote motivatie

Tijdens de voorstelling werd alleszins al duidelijk dat alle kinderen er zin in hebben. De eerste kandidaat bij de meisjes is Marilou De Cokere (vierde leerjaar), die in haar filmpje zichzelf voorstelt als de grootste fan van het Pittems Zotteke. Auke Hoorne (vierde leerjaar) is de tweede in de rij. Van haar vernamen we dat ze piano speelt en graag danst. De rij wordt bij de meisjes gesloten door Amélie Seynhaeve (vierde leerjaar). In haar filmpje merkten we dat ze graag in de huid van verschillende typetjes kruipt en dat ze een echt podiumbeest is.

Bij de jongens is Jarno Huyghe (vierde leerjaar) de eerste Zotte Keirl-kandidaat. Hij houdt van skaten en volleybal, is een regelmatige bezoeker van de bib en kan je altijd wakker maken voor spaghetti. Kandidaat nummer twee is Xander Van Damme (vijfde leerjaar), die naar eigen zeggen zeker niet bang is van in de belangstelling te staan en die een voetballiefhebber is. De laatste in de rij is Louis Tyvaert (vierde leerjaar), die een fan van YouTube-filmpjes is, graag voetbalt en zichzelf omschrijft als ‘niet normaal’.

Hulp van het publiek

“Ik wil benadrukken dat er tijdens de wedstrijd alleen maar winnaars zijn”, vertelt Unizo-ondervoorzitter Nathalie Verbrugge bij de voorstelling. “Alle deelnemers krijgen hetzelfde prijzenpakket, dus er zijn geen verliezers. Voor de winnaars zijn er natuurlijk het erelint dat je mag behouden, het kroontje en de zotskap, die moeten doorgegeven worden. Wat de show zelf betreft, zal die gepresenteerd worden door Dave Buyck. Aan het begin zal iedere kandidaat zich gedurende één minuut mogen voorstellen, waarna Dave aan elke kandidaat vijf grappige vragen stelt. De kandidaten moeten gedurende de show drie ludieke opdrachten uitvoeren, waarvoor ze de hulp van het publiek zouden kunnen nodig hebben. Iedere kandidaat moet ook een persoonlijke act voorbereiden, waarmee ze het publiek en de jury volledig mogen proberen inpalmen. Na dit alles wordt de Zotte Keirl en Zotte Treze van 2023 bekend gemaakt. Die zullen tijdens de stoet samen met de deken, de burgemeester en de gastvedette de Zottekesworp doen, zullen in een cabrio naar de eretribune gebracht worden, om daar in het gezelschap van de genodigden en Rik Verheye van de stoet te genieten. Later deze zomer zullen ze ook tijdens de opening van de Egemse kermis uitgenodigd worden.”