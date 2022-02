Opnieuw vergunning vernietigd voor verkaveling in villawijk Noordhoek: “Water komt nu al tot aan huizen”

Vlaams minister Lydia Peeters heeft de beslissing van de gemeenteraad van De Haan om een vergunning toe te kennen voor de wegenis in de verkaveling Polderblomme vernietigd. De omwonenden voeren al een jarenlange strijd tegen de komst van extra woningen omdat ze vrezen voor wateroverlast. De bewoners zijn blij met de beslissing van de minister. Burgemeester Wilfried Vandaele betreurt dat ze procedures aangrijpen om het project te vertragen.

Het dossier van de verkaveling in villawijk Noordhoek in De Haan gaat ondertussen al enkele jaren terug. De bewoners verzetten zich al van bij de start tegen de komst van een verkaveling en haalden ook al gelijk bij de Raad van State. In februari 2021 keurde de gemeenteraad van De Haan voor de tweede keer het wegenistracé goed om de gronden te verkavelen in het midden van de woonzone tussen de Ringlaan-Noord, de Vogelzanglaan, Ringlaan-Zuid, de wilgenlaan en de Sportlaan.

Klacht door 30-tal gezinnen

Die beslissing werd nu vernietigd nadat omwonenden beroep indienden. Ze kregen op vier punten gelijk, zo werden de bezwaren die ingediend werden tegen de beslissing niet behandeld door de gemeenteraad. Er wordt ook opgemerkt dat er in het besluit niet staat opgenomen op welke wijze de aanleg van de gemeenteweg ten dienste staat van het algemeen belang, noch hoe de verkeersveiligheid van de aan te leggen weg zal worden ingepast in het wegennetwerk en wat de mobiliteitsimpact zal zijn. De omwonenden die de klacht indienden, een 30-tal gezinnen, zijn alvast tevreden met de beslissing.

Dit is niet redelijk. Deze mensen zullen pas tevreden zijn als er niet gebouwd wordt

“Ik ben altijd voorzichtig positief. Het is alvast een stap in de goede richting, maar ik ben me ervan bewust dat de gemeente dit project erdoor wil duwen. We blijven ons echter verzetten omdat we nu al merken dat het water tot aan de huizen komt als het hevig geregend heeft. Heel wat woningen hebben ook al vochtproblemen. Als het volledige weiland hierachter volgebouwd wordt, zal dat er niet op verbeteren”, licht Janke de Vries toe, die spreekt in naam van de bewoners.

Nieuwe aanvraag

Volgens burgemeester Wilfried Vandaele is het nu aan de projectontwikkelaar om een nieuw dossier in te dienen. “Wij vinden nog altijd dat we beter inbreiden in een woonzone dan open zone aansnijden. Die mensen grijpen elke komma aan om te procederen. Dat betekent dat er een nieuwe aanvraag moet komen”, aldus Vandaele. “Het is die mensen hun recht om klacht in te dienen, maar ik vind dat niet redelijk. Het gaat om woongebied. Er is al aan veel zaken tegemoet gekomen zoals een lagere densiteit en er werden waterpartijen voorzien, maar het is nooit genoeg, die mensen zullen pas tevreden als er niet gebouwd wordt.”